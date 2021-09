Gran presencia estadounidense en Venecia. Nada nuevo, los dos últimos leones de oro se los llevaron dos películas norteamericanas, The Joker y Nomadland.

El actor guatemalteco Óscar Isaac hace doblete este año con "Dune" y "The Card Counter", de Paul Schrader, junto a Tiffany Haddisch y Willem Dafoe.

Entre la redención y la venganza

Su estreno en la Mostra es una oportunidad para un reencuentro en carne y hueso con el público.

"Lo que me apetece de verdad es sentarme en un cine con gente, eso es lo más emocionante. Porque no lo he hecho en casi dos años...", comenta.

"Ya sabes queahora hay un cincuenta por ciento de aforo", le recuerda Paul Schrader.

"Algo es algo", responde Óscar Isaac.

Con el sello de garantía e intensidad de Schrader, un dilema entre la redención y la venganza con Martin Scorsese como productor ejecutivo . Un ex interrogador militar reconvertido en jugador de póker peseguido por los fantasmas del pasado.

'Dune' con Thimotée Chalamet y Zendaya

Y perseguido por los fans y los paparazzi sigue estando el joven actor de moda Timothee Chalamet, descubierto hace cuatro años en "Call me by your name. Ha presentado "Dune", del canadiense Denis Villeneuve. Además de Oscar Isaac, lo acompañan figuras como Charlote Rampling, Javier Bardem o Zendaya.

Una nueva adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert que sigue los pasos de un noble encargado de la protección de la sustancia más valiosa de la galaxia.

Queda aún mucho que ver en el Festival de Venecia, que bajará el telón el próximo once de septiembre.