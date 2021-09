El radicalismo islámico continúa siendo una amenaza de primer orden, creciente y sin control. Es la dura advertencia del ex primer ministro británico Tony Blair, que ha urgido a los dirigentes mundiales, incluidos los aliados no occidentales, a establecer una estrategia común para hacerle frente.

Ha dado una conferencia en un think tank, o grupo de reflexión en Londres.

'El pueblo afgano no quería a los talibanes'

"Nuestra reconstrucción de Afganistán no fracasó porque la gente del país no quisiera. Seguro que lo podríamos haber hecho mejor. Pero los afganos no eligieron la toma de poder talibán. La última encuesta de 2019 mostraba que los talibanes solo tenían el 4% de apoyo entre el pueblo afgano. Conquistaron el país por la violencia, no por la persuasión . La barrera para construir una nación no es normalmente el pueblo, sino una pobre capacidad institucional y de gobernanza, incluida la corrupción durante muchos años".

Europa, más sola

Blair, que ordenó el despliegue de las tropas de su país en Afganistán tras los atentados del once de septiembre, mantiene que el islamismo radical no se ha reducido desde entonces, aunque no haya habido ataques de la misma envergadura. Y que Europa está ahora más sola.

"Existe un reto adicional para Europa y la OTAN. Está claro ahora, si no lo estaba antes, que Estados Unidos ha decidido que para un futuro próximo hay un apetito muy limitado de compromisos militares".

"Tony Blair ha marcado el vigésimo aniversario de los atentados del once de septiembre advirtiendo a las democracias occidentales de que aún se enfrentan a la amenaza de ataques similares por parte de grupos radicales que, asegura, podrían convertirse al bioterrorismo", dice el corresponsal de Euronews Tadhg Enright. "El dirigente más conocido en unirse a Estados Unidos en la invasión de Irak y Afganistán también urgió a sus sucesores a no pensar ingenuamente que la fuerza militar puede usarse para defender y exportar valores democráticos, en un momento en el que el presidente Biden ha apoyado la retirada de su país de Afganistán diciendo que se ha pasado página en la era de construcción de una nación".