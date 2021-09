La represión contra los periodistas en Filipinas se ha colado en el último día de competición de la Mostra de Venecia. Es el tema central de "On the Job: The missing 8", la película dirigida por Erik Matti.

En sus tres horas y cuarenta minutos la cinta mezcla violencia, política e intriga en un tono desenfadado y a veces irónico.

El cineasta aseguró que no espera ningún tipo de represalias en su país por este thriller y, preguntado si estaba seguro, respondió entre carcajadas: "No lo se, lo descubriremos en el aeropuerto".

La película es la más larga de las veintiuna que compiten por el máximo galardón del certamen italiano, al durar tres horas y cuarenta minutos, una extensión del todo necesaria para su creador.

"Soy la última persona en querer una película de más de tres horas, suelo rodar filmes lo más cortos posibles, pero no podía contar esta historia en menos tiempo, lo intentamos pero no funcionaba", refirió en la rueda de prensa.

Y se justificó: "Esto me ha permitido abordar temas serios mientras entretengo al público". Inspirado en hechos reales, "On the Job: The missing eight" narra la desaparición de ocho periodistas en las sombras del poder de un caudillo local.

Stéphane Brizé pone cierra los días de proyecciones del Festival de Venecia

Por su parte Stéphane Brizé retoma el tema económico poe tercera vez en sus cintas, en esta ocasión con "Un autre monde" (an aotre mond) expone las devastadoras consecuencias del sistema capitalista en la vida de las personas.

Vincent Lindon se pone en la piel de un ejecutivo de un conglomerado industrial que se ve presionado por sus superiores para ganar competitividad a toda costa.

Vincent Lindon, protagonista de las tres con distintos roles, ha rechazado en rueda de prensa la palabra "trilogía" para definir estos tres trabajos. "No es una trilogía y no soy Antoine Doinel, nadie le dice a Ken Loach que ha hecho una octología", ha manifestado.

Brizé lo retrata como un buen directivo, que lucha por los suyos pero que pese a todo se ve arrollado por el sistema y sometido a un nivel de exigencia que arruina también su vida familiar.

"El sistema no está funcionando, los ejecutivos también llegan a un punto de ruptura, les piden tareas imposibles de acometer, se llevan los problemas a casa y por eso su trabajo lo destruye todo: a ellos mismos y a su familia", ha señalado Brizé. "Es un problema sistémico y no de clases".

El director ha hecho hincapié en que no había un plan premeditado para hacer tres películas sino que cada una ha surgido como respuesta a las preguntas que le planteaba la anterior.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, juntos en la alfombra roja de Venecia

Este último día de exhibiciones todos los ojos estaban puestos en el desfile de Ben Affleck y Jennifer López. La pareja más aclamada del momento, han oficializado su relación desfilando juntos esta noche por la alfombra roja del Palacio de Cine del Lido.

Han acudido a la presentación de la última película de Affleck, "El último duelo",dirigida coprotoganizada por Matt Damon y Judie Comer.

La historia, contada desde tres puntos de vista diferentes, gira en torno a una mujer noble (Jodie Comer) que en la Francia del siglo XIV decide testificar en contra del mejor amigo (Adam Driver) de su marido (Matt Damon) a causa de una violación, lo que llevará a que el destino de los tres se decida en un duelo a muerte.

Ridley Scott recibe el premio Cartier en Venecia por su prolífica carrera

2El último duelo" se presenta fuera de concurso y su director Ridley Scott recibió anoche el premio Cartier Glory que concede el festival por su prolífica carrera.

Parco en palabras, el director de obras clave de la historia del cine como "Blade Runner", "Alien" o "Gladiator", ha leído un agradecimiento en el que ha mencionado a todos los cineastas que le han servido de inspiración.

El Festival de Cine de Venecia cierra este sábado, con la entrega de su León de Oro