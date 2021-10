El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar oficialmente una criptomoneda, el verano pasado. El Bitcoin se puede usar en cualquier transacción, los cajeros automáticos están proliferando y un número creciente de personas lo está usando. Pero no parece gustar a todo el mundo. Por primera vez, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder, ha habido protestas en las calles. La gente gritaba consignas y portaba carteles que decían "El Bitcoin es un fraude" y "Basta autoritarismo".

Euronews ha entrevistado a Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, para analizar esta cuestión, pero también para hablar de la reforma de la Constitución, la independencia del poder judicial y el derecho al aborto.

Ana Lázaro, Euronews

¿Cómo está funcionando el Bitcoin?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Pues hasta ahora va muy bien. De hecho, cuando se adoptó y se aprobó la ley que convierte el Bitcoin, que es una de tantas criptomonedas, en moneda de curso legal, hubieron muchas críticas sobre la volatilidad de esta moneda, se dijo que podía servir para el blanqueo de capitales. En fin, toda una serie de dudas razonables, por supuesto. Pero con el tiempo se han ido desvaneciendo. La certeza con la que se inició el proceso ha quedado ratificada por el apoyo popular. Tenemos más de tres millones de cuentahabientes en Bitcoin, que es más del doble de lo que son los cuentahabientes en la banca comercial normal.

Ana Lázaro, Euronews

Sí, pero también es cierto que hemos estado viendo protestas en la calle. No todo el mundo lo está aceptando con convicción, porque precisamente existe este miedo a la volatilidad, este miedo a que pueda ser utilizado o que pueda beneficiar a la gente con mayor patrimonio.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Sí, por supuesto. Y eso es lo que ha disparado el pico [de Covid] que hemos tenido. Se ha disparado el nivel de contagios por estas manifestaciones que han habido. Y se han convocado contra el Bitcoin cuando está demostrando, en este momento, no sólo el liderazgo de El Salvador a nivel mundial, sino la capacidad de convocatoria que tiene para inversionistas de gran nivel que van a reunirse el mes de noviembre en El Salvador.

Ana Lázaro, Euronews

Pero ¿no tienen ustedes miedo de perder autonomía monetaria?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

No, al contrario. Esto es liberar. Uno pierde autonomía monetaria cuando está sometido a las monedas Fiat. Nosotros teníamos como moneda de curso legal el dólar de los Estados Unidos. Eso nos hacía dependientes de una moneda. Una moneda Fiat puede ser el euro, la libra esterlina. Cuando uno entra en este mercado de las criptomonedas, no hay esas regulaciones de las monedas fiduciarias. Esa es la ventaja. Y eso es lo que generó al inicio, sobre todo en algunos organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y otros, algunas reservas.

Ana Lázaro, Euronews

Esta es una apuesta muy osada. Vamos a ver lo que ocurre. Creo que muchos países van a estar pendientes de lo que ocurra.

Pero me gustaría cambiar de tema. Me gustaría hablar de la Justicia porque se ha hablado mucho y también se ha criticado mucho el hecho de que una serie de jueces han sido cesados y otros han sido nombrados. ¿Dónde queda la independencia de la Justicia en todo esto?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Bueno, eso es un proceso que se ha hecho desde el órgano que le compete, que es la Asamblea Legislativa. Ha habido una mala información hacia afuera diciendo que el presidente Bukele ha quitado jueces y ha puesto jueces. Según nuestra Constitución y en la separación de poderes de nuestro modelo republicano y de Estado de Derecho, el presidente de la República de El Salvador no tiene absolutamente ninguna facultad ni para nombrar ni para destituir jueces.

Ana Lázaro, Euronews

Pero da la sensación de que, como ha ocurrido de una manera tan rápida, justo después de la llegada del presidente Bukele al poder, de que es una manera de querer sacarse de encima un contrapeso, una voz crítica.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

No, no, para nada. Al contrario. Tenemos ya más de dos años de haber llegado al poder. Nosotros tomamos posesión el primero de junio del 2019 y estas medidas se tomaron el primero de mayo del 2021. Había pasado casi la mitad del mandato del Presidente, lo cual indica que el Presidente no tiene capacidad para quitar y poner jueces.

Ana Lázaro, Euronews

Otra cosa que ustedes están haciendo es una reforma de la Constitución. Usted ha tenido un papel muy importante en su redacción. ¿Por qué tantos cambios? ¿Cuál es la necesidad, en apenas dos años, de cambiar jueces, de cambiar la Constitución?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

No son dos años. Son casi 30 años de una Constitución que fue promulgada durante el conflicto, en los peores años de la Guerra Civil. Una Constitución totalmente contrainsurgente, totalmente atada a ese contexto de guerra en el cual se redactaron las normas constitucionales. Y nosotros, personalmente yo como abogado y como dirigente de un instituto de estudios jurídicos, vengo planteando desde hace más de 20 años la necesidad de redactar una Constitución diferente en tiempos de paz, para la paz y para el desarrollo.

Ana Lázaro, Euronews

Una de las ideas que se ha transmitido durante esta propuesta de reforma de la Constitución es que es para reforzar el poder del presidente Bukele.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Sí. Esta es otra de esas leyendas urbanas que han salido de la oposición y que cuando se leyó el documento, porque se ha presentado en público, se cayeron. Porque, como decimos, la mentira tiene pies cortos y la verdad siempre le alcanza. Entonces la verdad es que no era para darle más poder al presidente o como dijeron algunos, para asegurarle su reelección.

Ana Lázaro, Euronews

¿Va a poder presentarse a la reelección?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

El artículo 88 de la Constitución de nuestra propuesta dice que para que una persona que ejerce la presidencia de la República pueda presentarse de nuevo, tendrá que esperar un mandato, el período equivalente a un mandato, para que pueda volver a presentarse.

Ana Lázaro, Euronews

Me gustaría saber qué le responde usted a la organización Human Rights Watch, que afirma que la democracia en El Salvador "está al borde del abismo".

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Yo he invitado al señor Vivancos [José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW], en varias ocasiones, a que venga El Salvador y compruebe con sus propios ojos y oídos, y que converse con la gente, sobre dónde están esos riesgos. Porque él, muy cómodo desde Washington, se pone a hacer tuits y a replicar y a repetir denuncias que salen de manera sesgada de El Salvador.

Ana Lázaro, Euronews

Una última pregunta. Como mujer, esta vez. El Salvador tiene una política cero permisiva en materia de aborto. Es algo que puede evolucionar.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

En la propuesta nuestra que va en la Constitución, nosotros hemos sostenido la política de que somos defensores de la vida, de la vida del no nacido y de la vida de la madre. Y además redactamos en la Constitución que en caso de conflicto tendrá que ser un juez el que lo determine. ¿Por qué no hablamos del aborto sí o del aborto no en la Constitución? Porque no son temas de nivel constitucional.

Ana Lázaro, Euronews

Pero ustedes, como Gobierno, tienen capacidad para proponer este tipo de reformas en la legislación. ¿Es algo que van a hacer?

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Por supuesto. Pero no lo sé. Yo ya hice mi estudio y hemos dejado clarísimo que respetamos y que queremos defender las dos vidas: la del nasciturus y la de la lactante, porque las dos tienen igual valor. Y para nosotros no es el tema de si se quita o no se quita la vida a la madre gestante o al nasciturus al que no ha nacido, sino cómo se garantizan ambas vidas.