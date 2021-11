En vísperas de las vacaciones de Navidad, Austria cerró este lunes sus comercios, restaurantes y mercados festivos, empezando así el nuevo confinamiento general que se espera que finalice el 13 de diciembre. Un decreto que suscitó diferentes reacciones, desde los que salieron a protestar, hasta los que se resignan a quedarse en casa.

"Por supuesto que estoy molesta. Ya estaba lista para Navidad y me hubiera encantado ir a los mercados navideños, pero no tiene remedio. De todos modos, no podemos cambiarlo. Sólo podemos seguir las reglas.

Además del confinamiento, los austriacos tendrán la obligación de vacunarse.

"Es lo que es. Deberíamos implementar la vacunación obligatoria inmediatamente. En el pasado era así. Cuando era niña, me vacunaron en la escuela, sin que mi madre tuviera que firmar algo, sin que me lo pidieran. Todos sobrevivimos. El gobierno falló un poco en este caso, pero no se puede culpar al gobierno de todo: si la gente no es razonable, simplemente no lo es".

Las escuelas están abiertas durante este cierre, y siguen ofreciendo clases como de costumbre. Sin embargo, los padres tienen la opción de dejar que sus hijos asistan a la escuela o dejar que aprendan virtualmente desde casa.