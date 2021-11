Los activistas piden una investigación independiente sobre los presuntos abusos sexuales en la Iglesia católica española.

Insisten en que el número de casos está a la altura de su vecina Francia, donde una reciente investigación ha detectado 218.000 víctimas desde 1950.

Sin embargo, en la clausura de la reunión de la Conferencia Episcopal en Madrid el viernes (19 de noviembre), la Iglesia negó las afirmaciones.

El portavoz Luis Argüello reiteró que la institución no sería "proactiva" a la hora de emprender una investigación externa sobre las denuncias de abusos sexuales. "No estamos preparados para realizar investigaciones estadísticas y sociológicas", dijo.

"Sólo hay unos pocos casos", añadió, citando la cifra del 0,8% de sacerdotes culpables de estos delitos desde 1950. "¿Por qué se pone el foco sólo en la Iglesia católica?".

El desmentido se produce mientras Francia, Irlanda, Alemania y Bélgica han llevado a cabo investigaciones independientes después de que Estados Unidos abriera el camino en 2002; Portugal también acaba de nombrar una comisión nacional para hacer lo mismo.

"España se encuentra en una posición paradójica porque está intercalada entre Francia y Portugal, que han tomado medidas", afirma Gema Varona, profesora de Política Criminal de la Universidad del País Vasco, que presentó este mes de junio un estudio independiente sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña.

Incluso antes de la reunión de la Iglesia católica española, las esperanzas de las víctimas de que se rindan más cuentas eran insignificantes.

Muchas víctimas simplemente piden que se escuchen sus historias; historias como la de Enrique Pérez Guerra, que dice haber sido abusado por el padre Javier, de 60 años, cuando sólo tenía 12 en el monasterio de Carmelitas de Zaragoza, provincia de Aragón, en 1968.

"Quería ser sacerdote y misionero", cuenta a Euronews. "Así que fui a ver al padre Javier, para ver si podía ayudarme y me dijo que fuera a su celda por las tardes, donde abusaba de mí. Era muy respetado por mi familia y por toda la gente de alrededor y, mientras duraban los abusos, venía a cenar a nuestra casa. Se presentaba como un hombre afable y bondadoso. Los malos tratos se prolongaron durante cinco meses hasta que lo trasladaron a Andalucía. Durante todo ese tiempo, me aterraba que mis padres se enteraran. Pensé que estaba cometiendo un pecado mortal y le pedí que me confesara, pero se rió en mi cara".

Tuvieron que pasar 10 años para que Enrique hablara.

Me autolesioné y fracasé en la escuela, y a menudo me desconecté", dice este hombre de 65 años, que más tarde escribió sus memorias "Tardes ocultas". "Me aterrorizaba acabar como el padre Javier. En aquella época, ser homosexual se confundía con ser pedófilo, así que cuando empecé a salir con la que ahora es mi mujer, me sentí aliviado. Pero la culpa sigue ahí; sigo teniendo sueños".

La experiencia de Emiliano Álvarez Delgado fue igual o más desgarradora. Fue presuntamente abusado por una red de pederastas en el Seminario de Menores San José de la Bañeza, en Castilla y León, en 1977, cuando sólo tenía 10 años.

"Entraban en los dormitorios por la noche y elegían a qué cama irían", dice la el hombre de 55 años. "Retiraban las sábanas de tu cama y te bajaban los pantalones y te tocaban, besaban y chupaban el pene. Nunca se lo conté a mis padres porque no me habrían creído y había un clima de miedo en el colegio y muchas palizas. Te pegaban por cualquier cosa. Una vez me mandaron a volar 10 metros por un pasillo, me pegaron muy fuerte. No sé qué me daba más miedo, si las palizas o los abusos".

Emiliano se escapó del seminario cuando tenía 12 años.

"Pensé que cuando saliera de allí se acabaría, pero luego viene el legado", dice. "En mi caso, llegó en forma de alcohol, drogas y prostitución. Ahora estoy bien, pero probablemente nunca superaré del todo lo que me hicieron".

"Supéralo" fue el mensaje que recibió Enrique cuando finalmente fue atendido por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, hace varios años.

"Le escribí tres veces y a la tercera accedió a verme. Me dijo que debía olvidar los abusos y poner buena cara", cuenta.

"Le escribí tres veces y a la tercera accedió a verme. Me dijo que debía olvidar los abusos y poner buena cara Emiliano Álvarez Víctima de abusos por parte de la Iglesia católica

Según Juan Cautrecosas, presidente de la Asociación por la Infancia Robada (ANIR), cuyo hijo fue víctima de abusos sexuales cuando asistía a un colegio del Opus Dei en Bilbao, las recientes estadísticas publicadas por la Iglesia en las que se afirma que se están investigando 220 casos de abusos se alejan de la realidad, ya que el informe Suavé elaborado por la investigación externa en Francia cita un mínimo de 216.000 víctimas desde 1950.

"Es absolutamente falso que los casos de pederastia dentro de la Iglesia [católica española] sean el 0,8%", afirma. "Han manipulado las estadísticas en España, recurriendo sólo a la fundación ANIR para las denuncias de abusos. Pero muchas víctimas no han denunciado sus abusos a ANIR por muy brillante que sea esa fundación. En España, las cifras son similares a las de Francia, si no más altas. En Francia hay una tradición de transparencia, mientras que en España existe la sensación de impunidad de la Iglesia y el miedo de las víctimas a las repercusiones."

El temor no es infundado. Cuando Juan y su mujer denunciaron los abusos de su hijo un año después de que se produjeran, en 2010, la familia fue bombardeada con amenazas que les obligaron a cambiar de casa en 2013, cuenta Cautrecosas.

"Recibimos llamadas en las que la persona que llamaba se quedaba en silencio y luego colgaba el teléfono y nos paraba en la calle una figura siniestra que se frotaba las manos y nos decía que íbamos a pagar por lo que estábamos haciendo. El colegio no hizo nada y se puso del lado del cura, al que le cayeron 11 años, que el Tribunal Supremo redujo a dos", dice.

Cuando Emiliano denunció sus abusos hace varios años, dice que el obispo permitió que su abusador superviviente le llevara a los tribunales por hacer acusaciones falsas. Se sacó a relucir su pasado más reciente y se le presentó como un delincuente en activo.

Varona sugiere que la cifra del 0,8% es sólo la punta del iceberg."Teniendo en cuenta que es de 1950 -cuando Franco estaba en el poder y había muchos colegios religiosos- no es creíble", dice.

Pero la Iglesia católica española insiste en que cualquier abuso es excepcional. Además, los obispos se han declarado pioneros en llegar al fondo de las denuncias con una normativa innovadora que refuerza el apoyo que ofrecen sus Oficinas de Protección de Menores, creadas en marzo de 2020 en cada una de las 70 diócesis españolas por orden del Papa Francisco.

Pero Juan Cuatrecasos, de ANIR, está indignado por sus afirmaciones. "No es de recibo que presuman de supuestas normas contra la pederastia, declarándose pioneros, cuando ya es sabido que su actitud de no ser proactivos en la investigación de sus delitos les delata", afirma. "Es vergonzoso e intolerable que sigan negando y ocultando la verdad. El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño; hubiera sido un acto de humanidad y empatía que lo tuvieran en cuenta antes de volver a faltar al respeto a los niños y sus derechos."

Respecto a las Oficinas de Protección de Menores, Varona dice: "Sé por las víctimas que han acudido a estas oficinas que no se sienten bien tratadas. Hay que crear una entidad independiente como la irlandesa Towards Healing".

¿Se convencerá la Iglesia católica española de iniciar una investigación? Después de todo, el himno La Muerte no es el Final, compuesto por el fallecido sacerdote Ceráreo Gabaráin, que fue acusado de múltiples casos de abuso mientras enseñaba en el colegio religioso Maristas de Madrid, sigue siendo interpretado por las Fuerzas Armadas españolas y cantado por el Rey Felipe VI en el Día de la Fiesta Nacional, y las sugerencias de que debería prohibirse se reciben con incredulidad.

"Esa condena sería medieval", dijo el portavoz Argüello después de que Estados Unidos la prohibiera en agosto.

Enrique menciona la película Spotlight, de 2015, la historia real de cómo el Boston Globe sacó a la luz los abusos a menores en el seno de la archidiócesis católica local y dice sentirse triste de que no ocurra lo mismo en España.

"Cualquier cambio aquí será en menor medida", dice. "La transición no se ha completado, culturalmente hablando. Todavía hay muchos tabúes; no somos una sociedad de pensamiento libre; no es una democracia plena. Es bien sabido que más vale que tengas cuidado si te enfrentas al clero, y cuando la gente quiere decir que te has topado con un muro, está el refrán español 'te has topado con la Iglesia'".

Al final de la 117ª asamblea de la Conferencia Episcopal Española, algunas de las presuntas víctimas pueden estar sintiendo exactamente eso.

Euronews pidió a la Iglesia Católica española que comentara este artículo, pero no había respondido en el momento de la publicación.

