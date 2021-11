Italianos, pero no demasiado, así se considera a los jóvenes jugadores de baloncesto de Castel Volturno en el sur de Italia, la mayor comunidad africana de Europa.

En Italia, la ley dice que las personas con padres extranjeros no reciben la ciudadanía italiana hasta los 18 años, aunque hayan nacido y se hayan educado en el país.

Al principio la Federación Italiana de Baloncesto no permitía que los equipos jugaran en la liga nacional con más de dos extranjeros por equipo y el equipo junior Tam Tam Basket, donde todos los jugadores son de origen africano, no pudo entrar en la liga, a pesar de ser el campeón regional.

Massimo Antonelli es el presidente del Tam Tam Basket y señala: "Cuando juegan, en realidad no perciben el problema, pero cuando no juegan y saben que no pueden formar parte de la liga nacional, entonces lo perciben. Cuando les ves jugar, siempre están muy sonrientes, porque les gusta esto y, como les gusta, creo que se les debería permitir jugar, sin barreras."

Han nacido en este país, se han criado aquí, van a la escuela en Italia, el italiano es su primera lengua y les encanta jugar al baloncesto, pero, aunque parezca mentira, no se les permitía jugar partidos en su liga porque todavía no se les consideraba italianos. Pues bien, al final sí que podrán jugar.

Praise Aifuwa es jugador del Tam Tam BasketSub 17 y destaca: "Me llamo Praise, tengo 16 años y estoy en cuarto de bachillerato. Me considero tanto italiano como nigeriano, porque nací aquí, pero mis padres son nigerianos. Me sentía un poco frustrado porque no era justo que no nos dejaran jugar en la liga nacional ya que hemos nacido aquí, pero gracias a Dios podemos jugar, así que estamos contentos."

Tras un amplio clamor en las redes sociales y el interés de las más altas instancias políticas, la Federación Italiana de Baloncesto concedió al Tam Tam Basket una exención, para que pudiera competir con el resto de equipos sub 17 del país.

Karim Moustapha es jugador del Tam Tam Basket Sub 17 y apunta: "Estuvimos muy tristes durante varios días, pero luego nos enteramos de esta maravillosa noticia, la de que finalmente podremos jugar en esta liga nacional. Podremos demostrarles quienes formamos Tam Tam".

Los jugadores del Tam Tam Basket obtuvieron una exención, pero su batalla no ha terminado. Hasta un millón de italianos menores de 18 años de origen extranjero siguen esperando a que se les reconozca como italianos de pleno derecho en el deporte y la sociedad.