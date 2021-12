La covid satura los hospitales de Eslovenia

Las unidades de cuidados intensivos de Eslovenia están desbordadas. En el Hospital Universitario de Maribor, el personal, una parte sin formación, trabaja sin elementos de aislamiento adecuados. Las habitaciones se han convertido en UCIs poco convencionales con medios precarios.

"El nivel de atención sigue siendo alto, pero no se ajusta a los estándares aceptables en una UCI. Todas las puertas normales de acceso a las habitaciones las sellamos con cinta adhesiva para que el virus se quede dentro. Todo esto es improvisado. No tenemos habitaciones normales de alta o baja presión. Estas no estaban pensadas para ser salas de UCI", explica Alenka Strdin Košir, jefa de la UCI del hospital UKC de Maribor:

Aunque el récord de nuevos contagios en Eslovenia se redujo a la mitad en el último mes, el número de pacientes de cuidados intensivos no disminuye. Actualmente, el 56% de la población está totalmente vacunada.

Según la responsable de la UCI del hospital de Maribor, todavía hay demasiados escépticos en la población: "Cuando el paciente entra en la UCI, sabe que el coronavirus es real. En primer lugar, tienen problemas para respirar, luchan por su vida, por lo que están muy asustados. La mayoría de los familiares, después de tener a alguien ingresado en la UCI, se dan cuenta: muchos de ellos cambian sus historias en las redes sociales y empiezan a pensar de forma diferente."

En Eslovenia, cualquier persona que no esté vacunada tiene que someterse a pruebas periódicas para poder ir a restaurantes o cafeterías. No todos están de acuerdo con esta medida, como una ciudadana que se lamenta de la situación: "No me gusta que no se trate a la gente por igual: que los vacunados puedan pasearse libremente y los no vacunados tengamos que hacernos la prueba".

El director de la asociación médica regional, Jernej Završnik, advierte de que la escasez crónica de personal médico se agravará. Según él. el motivos es que los salarios en Eslovenia son demasiado bajos: "Muchos de nuestros médicos, por desgracia, abandonan nuestro país y se van al extranjero, especialmente a Austria, Alemania, Suiza y también a Escandinavia".

Sólo la semana pasada, 70 médicos eslovenos solicitaron un traslado al extranjero. Y cada semana se contratan en Eslovenia una media de cuatro nuevos médicos. Según el gobierno esloveno, la escasez de personal médico exige un cambio estratégico que no puede llevarse a cabo en poco tiempo.