Oliver Gray es un consultor británico que vive en Bruselas. Este apasionado músico solía viajar por todo el mundo acercando la legislación de la UE a sus clientes, pero desde hace meses tiene Covid persistente. Ahora su vida se ha ralentizado y aún no puede saborear ni oler. "__La Covid también hace que dejes de funcionar . Te duele el cerebro, no estás donde estabas antes. No eres normal. Después de un tiempo, piensas ¿alguna vez volveré a la normalidad?", se pregunta Gray.

La parte más difícil para Gray ha sido la falta de apoyo de la sociedad y del sistema sanitario. A menudo le echan la culpa a su sobrepeso o le acusan de vago. "__No es solo que no estaba interesado en mi trabajo. No estaba concentrado, tenía miedo a cometer errores. Yo sabía lo que quería decir. Sabía los nombres, como el nombre de una ley o el nombre de un estudio... Y no lo entendía . No era solo que lo había olvidado, simplemente era inalcanzable", lamenta el consultor.

La "fatiga irreprimible, confusión mental, trastorno de la memoria" son algunos de los síntomas que los pacientes de Marc Jamoulle, que ejerce de médico en Charleroi, en el sur de Bélgica, han descrito. Desesperado por ayudarles, este médico de cabecera ha documentado su difícil situación. Marc Jamoulle pide más recursos y más reconocimiento para sus pacientes y espera que esta investigación tenga éxito a pesar de la falta de apoyo de las autoridades. "__Yo estoy bien pero mis pacientes están en un estado catastrófico. Si no se les ayuda, terminarán sin hogar, tal vez socialmente excluidos. O en todo caso, terriblemente humillados por una enfermedad que les afecta y que nadie reconoce. Y sobre la que, de momento, no hay tratamiento. Hay perspectivas y buscamos pero no tenemos ningún tratamiento en concreto", asegura Jamoulle.

También está buscando respuestas la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido a los responsables políticos europeos que tengan en cuenta la complejidad de la Covid persistente en su propuestas políticas.