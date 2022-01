Laura Joanpera tuvo una reacción adversa cuando recibió el primer pinchazo de la vacuna contra el covid. Su cuerpo quedó paralizado durante una semana. Su doctora le recomendó no continuar con la vacunación. Ahora no puede obtener su pasaporte covid porque para el sistema no tiene la pauta completa. Pese a tener un certificado médico, a menudo es rechazada en lugares públicos de Barcelona, donde es necesaria una prueba de vacunación.

Laura Joanpera desataca: Entras en un bar y “pasaporte!" Te sientes como una delincuente. No puedes planificar ni un viaje. No es que no me quiera vacunar… No nos podemos vacunar porque es un riesgo para nuestra salud.

Como ella, decenas de españoles que no pueden vacunarse por prescripción médica están viendo su vida social limitada por una circunstancia que no eligieron.

Aquellos que no pueden vacunarse por decisión médica insisten que no son antivacunas y que también ellos deberían poder contar con un pasaporte covid que les permita continuar con su vida normal.

Uno de los afectados, abogado de profesión, ha llevado a los tribunales la decisión del Gobierno de catalán de exigir el pasaporte covid para entrar en lugares cerrados como bares, restaurantes, gimnasios y residencias de ancianos.

El abogado David Figueras apunta: "Estas personas están siendo discriminadas por padecer una enfermedad. Mientras el pasaporte covid no reconozca la posibilidad de que estas personas puedan disfrutar de una vida normal, esta orden es totalmente nula. __Es tan simple como -y ya lo están haciendo países como Dinamarca- crear una excepción. Tan facil como mostrar que esta persona tiene una enfermedad que le impide vacunarse."

Los expertos insisten en que las vacunas son seguras y la mayoría de las reacciones adversas son leves, pero aseguran que a pesar de ser un grupo reducido, debería ofrecerseles una solución alternativa.

Silvia de Sanjosé es epidemióloga del ISGlobal: "Si el certificado covid se solicita a toda la población, debería poder explicitarse en un pasaporte covid que esta persona está exenta de vacunarse por una contraindicación médica."

Las autoridades sanitarias reconocen que no es posible encontrar encaje para estas personas en el actual pasaporte covid español. Los afectados reclaman a la Comisión Europea que establezca unas reglas comunes y unos procedimientos claros que cumplan todos los Estados, para garantizar que todos los europeos puedan ejercer sus derechos, sea cual sea su historial clínico.