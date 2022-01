La defensora del Pueblo Europea ha acusado a la Comisión Europea de "mala administración" y "falta de transparencia".

Hace unas semanas, la presidenta de la Comisión Europea , Ursula Von der Leyen, explicó al diario New York Times que había intercambiado mensajes de texto con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, sobre la compra de vacunas contra la COVID-19.

Otra periodista pidió ver los mensajes de la presidenta, pero la Comisión Europea no se los facilitó. Ahora, la defensora del pueblo ha pedido a la Comisión Europea que busque los mensajes de forma más exhaustiva. Esta ha sido la reacción del portavoz de la Comisión, Eric Mamer.

“Las normas de la Comisión no dicen que se deba conservar tal o cual medio de comunicación. Dicen que se deben registrar los documentos cuando se considera que son de naturaleza sustancialmente ligada a las políticas de la Comisión Europea. Pero no significa necesariamente que se deba guardar cada sms, whatapp, etc que se envíe", ha asegurado Mamer.

La investigación de la Defensora del Pueblo reveló que la Comisión no pidió al gabinete de la presidenta que buscara los mensajes de texto. La eurodiputada neerlandesa de Renovar Europa Sophie In 't Veld dice que la posición de la Comisión no se corresponde con el espiritu de transparencia que defiende. "No es necesario ser abogado para ver que es simplemente una interpretación inexacta, que simplemente no está en línea con la ley. Y lo que encuentro aún más impactante y preocupante es la ausencia total de cualquier tipo de reacción por parte del Parlamento Europeo porque esto no debería ser un problema de un solo eurodiputado o un activista o periodista. Este es un tema institucional. Se trata de una obligación en los tratados, la obligación democrática de transparencia, de ser transparente para los ciudadanos, de rendir cuentas", ha denunciado la eurodiputada.

El portavoz de Von der Leyen dice que responderán a su debido tiempo, antes de que finalice abril.