Cuando Amani Al-Ali descubrió el arte de la caricatura hace siete años, se hizo autodidacta, ya que en Idlib no había profesores de dibujo satírico, ni siquiera mujeres artistas.

"Al principio, cuando publicaba en Facebook, tenía miedo porque escuchaba cientos de críticas y burlas de mi trabajo. A veces publicaba, otras no. Entonces me di cuenta de que tenía que afrontarlo y que no debía importarme el qué dirán; debía seguir mi camino."- cuenta la dibujante siria de treinta y siete años.

La artista tuvo que superar muchos retos; la aceptación por parte de la sociedad fue el más difícil.

Los habitantes de Idlib, el último reducto controlado por la oposición en Siria siguen sin estar acostumbrados a la libertad de expresión y no aceptan fácilmente la crítica satírica.

Amani se esfuerza por transmitir el sufrimiento y la historia del pueblo sirio a través de sus exposiciones internacionales, la más importante de las cuales se realizó en Italia.

Amani Al-Ali, caricaturista:

"Más de cincuenta italianos me han enviado sus fotos y me han dicho cosas como: nos has hecho reflexionar; me ha emocionado y complacido".

Amani no busca la fama, su meta es sensibilizar sobre los problemas de las mujeres. Siempre ha reflejado su sufrimiento en sus dibujos.

Amani Al-Ali, caricaturista:

"El arte de la caricatura no se limita a lo que estoy trabajando. Es un gran arte, y me apasiona aprenderlo académicamente. Tengo mucha ambición por abrir una escuela de caricatura, enseñar, y no ser la única, sino que haya muchas caricaturistas. Tengo esperanza y estoy contenta con lo que he conseguido hasta ahora, y siento que algún día tendré mi oportunidad y reconocimiento aquí mismo."