No es fácil tener pasaporte ruso y vivir en Ucrania, pero hay muchos ciudadanos rusos residentes en este país que están en contra de la invasión. Es el caso de Andréi Sidorkine, residente en Kiev. Quiere ayudar, pero afirma que no puede:

Andréi Sidorkine, ciudadano ruso en Ucrania, afirma: "Ya he ido 5 veces a la oficina de alistamiento militar, pero no me han aceptado precisamente porque tengo pasaporte ruso. Intenté pasar de otra manera y fui a Azov, pero hasta ahora, sin éxito. Por eso me presento voluntario".

Sasha Alekseva vive en Leópolis, una ciudad cercana a la frontera con Polonia, que aún no ha sido bombardeada. Asegura que la invasión le ha roto el corazón a ella y a sus conocidos:

Sasha Alekseyeva, ciudadana rusa en Ucrania, confiesa: "Es difícil para la gente que lleva mucho tiempo en Ucrania. Conozco a personas que llevan diez años viviendo aquí y ahora, aunque quisieran, no pueden salir a ningún sitio. Además, el día a día es más duro por las sospechas por parte de la policía y de los servicios de seguridad"

Estas sospechas generan impotencia entre los que tienen pasaporte ruso y corazón ucraniano. Andrey Sidorkine contempla con resentimiento cómo no puede ayudar a sus amigos a preparar la defensa de Kiev.

"En primer lugar, esta es también mi casa, como la del resto de los habitantes de Kiev. Por eso, también debo y quiero protegerla. Además, si ocurre, Dios no lo quiera, que las tropas rusas entren aquí, me gustaría enfrentarme a ellas armado, y no con las manos vacías", explica Andréi.