Will Smith, protagonista de 'El método Williams', ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos".

Una recompensa que quedó empañada por su inesperada reacción violenta a un chiste de Chris Rock que le hizo levantarse de su asiento y tratar de darle una bofetada en directo en el escenario del Dolby Theater.

Rock había salido para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de la mujer de Smith, Jada Pinkett-Smith -quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia- al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Smith se levantó de su asiento y se dirigió a Rock para pegarle una bofetada que éste logró esquivar ante un público enmudecido. Al volver a su asiento el actor continuó gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le dijo.

Tras el extraño incidente Rock, aún desde el escenario, trató de quitarle hierro al asunto y siguió bromeando con resolverlo en la fiesta al finalizar posterior a la ceremonia, sin que los asistentes ni la prensa acreditada tuvieran claro aún si lo que habían visto era real o simulado.

Pero cuando unos minutos después Smith subió a recoger su Óscar despejó las dudas. En un discurso lleno de titubeos e incoherencias, llorando a lágrima viva y con la emoción a flor de piel, el actor pidió disculpas a la Academia y a los nominados, aunque al mismo tiempo trató de justificarse sin aludir directamente a los hechos que acababan de suceder.

"Richard Williams era un valiente defensor de su familia", dijo en lo que pareció un intento de justificación y en referencia al padre de las hermanas al que interpreta y que le ha valido el Óscar.

"En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo", prosiguió antes de aludir al papel protector que tuvo con sus compañeras de reparto, las dos actrices que hacían de las Williams.

"En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien", señaló el actor.

También mencionó que su compañero Denzel Washington le había advertido de que tuviera cuidado porque "en el momento más alto es cuando el demonio va a por ti".

Finalmente Smith pidió disculpas. "La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje". Y concluyó: "espero que la Academia me invite de nuevo".

'CODA', mejor película

La cinta vencedora de Sundance 2021, sorprendió esta noche al ganar el Óscar a la mejor película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de "Dune", que sumó seis victorias en los apartados técnicos.

El filme, un remake de la francesa "La Famille Bélier " que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares al vencer en Sundance, había ganado en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas. Una brújula importante, pues muchos de sus votantes repetían en los Óscar.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellenaba muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan en el Hollywood de esta década.

"Queremos dar las gracias a la Academia por dar el premio a una película sobre la familia y el amor", dijeron sus directores y productores al recoger el galardón en grupo.

"CODA" (que en inglés es el acrónimo para "hijo de adultos sordos") también se coronó como mejor guion adaptado y repartió el galardón al mejor actor secundario a Troy Kotsur, quien ha arrasado en la temporada de premios al ganar todos los certámenes excepto los Globos de Oro.

Jane Campion, mejor dirección

La neozelandesa Jane Campion cumplió con las expectativas y logró el Óscar a la mejor dirección gracias a 'El poder del perro', por lo que consiguió volver a recoger una estatuilla 28 años después de 'El piano'.

Campion se convierte así en la tercera mujer en conseguir el reconocimiento de la Academia de Hollywood a mejor dirección, después de Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") en 2010, y Chloé Zhao ("Nomadland"), quien se coronó el año pasado.

Jessica Chastain, Óscar a la mejor actriz

Jessica Chastaian ganó con 'Los ojos de Tammy Faye' el Óscar a mejor actriz protagonista y dejó a la española Penélope Cruz sin la estatuilla por su papel en "Madres Paralelas".

Además de a la intérprete española, la actriz californiana superó en el apartado de mejor actriz protagonista a Olivia Colman ("The Lost Daughter"); Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), y Kristen Stewart ("Spencer").

Chatain dedicó gran parte de su discurso de ganadora y, por tanto de su premio, a las "personas que viven solas y sin esperanza", porque "el suicidio es un gran problema en Estados Unidos".

Una alocución que continuó refiriéndose a la comunidad LGTBIQ en "tiempos difíciles y de desolación", pues algunos -equivocadamente- "creen que estas personas no tienen espacio en la sociedad".

"Cuando veo eso, pienso en Tammy Faye (el personaje que le ha dado el Óscar) y cómo no se dejaba llevar por esos sentimientos, sino por la compasión", recalcó Chastain, antes de concluir que "debemos aceptarnos como somos y vivir sin miedo".

La intérprete se mimetizó con Faye en esta película que es un proyecto muy personal en el que interpreta a una telepredicadora evangelista popular en la década de los 70 y 80.

La hispana Ariane DeBose, mejor actriz de reparto

La hispana Ariana DeBose consigue alzarse con el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto gracias a su papel de Anita en "West Side Story", la nueva versión del icónico musical homónimo de 1961 ahora llevado a la gran pantalla por Steven Spielberg.

"Incluso en este mundo tan raro, los sueños se cumplen", dijo DeBose emocionada durante su discurso de recepción del premio.

DeBose competía con Jessie Buckley ("The Lost Daughter"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog") y Aunjanue Ellis ("King Richard").

Así, la actriz nacida en EE.UU. y de origen puertorriqueño cumple todos los pronósticos tras su primera nominación en un año en el que lo había ganado todo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards y Globos de Oro.

DeBose es Anita en esta adaptación de "West Side Story", la misma que Rita Moreno encarnó en la adaptación de 1961; entonces, Moreno se convirtió en la primera mujer hispana que conseguía el Óscar.

La japonesa 'Drive my car', mejor película internacional

Japón celebró este lunes el éxito de 'Drive My Car', dirigida por Ryusuke Hamaguchi y basada en un relato del escritor Haruki Murakami, tras alzarse con el segundo Óscar de la historia del país a mejor película internacional y acumular múltiples galardones en festivales de cine.

"Es una fantástica noticia que 'Drive My Car' haya resultado ganadora como mejor película de habla no inglesa. Quiero felicitar a Ryusuke Hamaguchi de corazón", afirmó el portavoz del Gobierno japonés, Hirokazuno Matsuno, a los medios.

"Drive My Car" es la segunda película japonesa, después de "Okuribito" (Departures, 2008), de Yojiro Takita, en alzarse con este Premio Óscar en una categoría en la que competía con "Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután); "Flee" (Dinamarca), "The Hand of God" (Italia) y "The Wrost Person in the World" (Noruega).

La película nipona ha acumulado, desde su estreno en 2021, 90 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el de mejor guión en el Festival de Cannes, el de Mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro o el Premio Bafta a mejor director.

Los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez, Óscar al mejor cortometraje animado

El español Alberto Mielgo ganó con "The Windshield Wiper" la estatuilla al mejor cortometraje animado en la 94 edición de los Óscar, un premio al que también aspiraba el director chileno Hugo Covarrubias con "Bestia".

Al recoger el premio, Mielgo destacó que los nominados de su categoría en esta edición no han sido "mainstream", sino que eran producciones de "bajo presupuesto".

Además, el cineasta español subrayó la temática de los cortos animados de este año: "Cuatro de ellos eran para adultos".

"Esto es solo el inicio de lo que podemos hacer gracias a la animación", recalcó Mielgo con un mensaje reivindicativo para equiparar este género en formato reducido a cualquier otro más propia de largometrajes.

Visiblemente más nervioso que Mielgo, el productor de este cortometraje, el español Leo Sánchez, se ha subido al escenario y ha reforzado el discurso y la "gran visión" del cineasta, a la par que ha agradecido a todos los miembros del equipo de "The Windshield Wiper" implicados en su consecución.

Mielgo lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony, pero ahora ha logrado el Óscar con su apuesta más personal: "The windshield whiper", una producción que reflexiona sobre el amor.

'Encantados' por Colombia con Disney

'Encanto', la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, ganó el Óscar a la mejor película de animación.

"Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia Jared Bush codirector de la cinta junto a Byron Howard

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a sus familiares de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

Desde su estreno a finales del año pasado, 'Encanto' se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial gracias, en gran parte, a su exitosa música compuesta por Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda, y su banda sonora ha aguantado varias semanas como el disco más vendido de Estados Unidos.

Este es el listado de ganadores de la 94 edición de los Óscar:

MEJOR PELÍCULA:

"CODA ".

MEJOR DIRECCIÓN:

Jane Campion, por "The Power of the Dog".

MEJOR ACTRIZ:

Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye".

MEJOR ACTOR:

Will Smith, por "King Richard".

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Ariana Debose, por "West Side Story".

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Troy Kotsur, por "CODA".

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

"Encanto", de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Kenneth Branagh, por "Belfast".

MEJOR GUION ADAPTADO:

Siân Heder, por "CODA".

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

"Drive my Car" (Japón).

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

"No Time to Die" de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por "No time to die".

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:

Hans Zimmer, por "Dune".

MEJOR MONTAJE:

Joe Walker, por "Dune".

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Greig Fraser, por "Dune".

MEJOR SONIDO:

"Dune".

MEJOR VESTUARIO:

Jenny Beavan, por "Cruella".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

"The Windshield Wiper", de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

MEJOR CORTOMETRAJE:

"The Long Goodbye", de Aneil Karia y Riz Ahmed.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:

"Summer of soul", de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

"The Queen of Basketball".

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

"The Eyes of Tammy Faye".

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN.

"Dune".

MEJORES EFECTOS VISUALES:

"Dune".