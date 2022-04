El cantante Ed Sheeran ha ganado el juicio por derechos de autor contra dos compositores que afirmaban que había copiado parte de una de sus canciones para su gran éxito de 2017 Shape Of You.

Sheeran y dos de sus coautores -Johnny McDaid, de Snow Patrol, y el productor Steve McCutcheon, conocido como Steve Mac- habían sido acusados de plagiar parte de un tema llamado Oh Why del artista Sami Switch.

Sin embargo, el juez Zacaroli dictaminó este miércoles, tras el juicio celebrado en marzo, que Sheeran no copió "ni deliberada ni inconscientemente" un tema de la canción al escribir la frase "Oh I" para Shape Of You.

"No quiero quitarle nada al dolor sufrido por ambas partes de este caso, pero sólo quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación, soy un ser humano, un padre, un marido, un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable y espero que con esta sentencia se puedan evitar en el futuro demandas infundadas como ésta. Esto tiene que acabar de verdad", declaró el cantante en un video compartido en Twitter.

Durante el proceso legal, Sheeran negó que tomase "prestadas" ideas de compositores sin su permiso y aseguró que siempre reconoce el trabajo de otros artistas si incluye en sus temas partes ajenas.