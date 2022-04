Eslovaquia defiende su apoyo a Ucrania

Eslovaquia ha optado por desempeñar un papel decisivo en el fortalecimiento del sistema de defensa de Ucrania. Con sus fronteras a pocos kilómetros de los centros de operaciones, el país centroeuropeo ya ha enviado misiles S300 a su vecino. Rusia afirma haber destruido este arsenal, mientras que Kiev y Bratislava lo niegan.

El ministro eslovaco de Exteriores, Iván Korcok, explica las causas para que su país cambie de posición: "Ucrania tiene el derecho legal a defenderse y ha solicitado ayuda militar durante bastante tiempo. Entonces llegó una nueva petición para ayudarles con este tipo de sistema (el sistema de defensa S300) que es absolutamente necesario para proteger a los civiles y la infraestructura que está siendo destruida por Rusia. Así que en ese momento empezamos a considerar si seríamos capaces de proporcionar este tipo de sistema, hasta qué punto podemos sustituirlo por otros. No queremos debilitar la defensa aérea eslovaca. En el momento en el que esto se aseguró, tomamos la decisión (de enviar S300 a Ucrania). Tengo que repetir que es un sistema defensivo. No habría ningún debate sobre el S300 si no existiera este asalto ilegal ruso y los civiles que están siendo asesinados mientras hablamos. Nunca nos plantearíamos entregar este sistema. Pero esta es la situación y requiere este tipo de decisiones".

Korcok, además, alerta del peligro que supone tener una guerra al otro lado de frontera: "¿Amenazado? La guerra está teniendo lugar al lado. Ha habido asaltos y ataques con misiles justo al otro lado de la frontera. Puedo decir que la pista del aeropuerto de Uzhhorod está en realidad a 200 metros de las fronteras eslovacas. Creo que hay un llamamiento de responsabilidad para reforzar nuestra defensa aérea y lo estamos haciendo. Ya hemos recibido tres baterías de misiles Patriot dentro de la presencia avanzada y reforzada de la OTAN y, además, Estados Unidos está desplegando una cuarta batería en Eslovaquia."

El ministro de Exteriores eslovaco, en su intervención en el Foro Económico de Delfos, subrayó que es imperativo que tanto Macedonia del Norte como Albania reciban una fecha inmediata para el inicio de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, aclarando que esto debería hacerse en junio como muy tarde: "Es clave. Lo que está en juego en Europa en este momento, lo que es un reto, es nuestra vecindad directa. Miren al Este. Hace diez años iniciamos la Asociación Oriental y ahora está en ruinas. Hay una guerra en marcha en Ucrania. Miren a los Balcanes Occidentales: estos países siguen expresando el deseo de convertirse un día en miembros de nuestra familia. Deberíamos valorarlo. Hemos establecido puntos de referencia y condiciones claras para que estos países se acerquen. Este es mi llamamiento por nuestra parte, por la parte europea: cuando países como Macedonia del Norte, como Albania, como Montenegro, están haciendo progresos, no debemos jugar y debemos reconocerlos y dejar que se acerquen a la Unión Europea. Por eso he dicho que, antes de que termine esta presidencia, deben comenzar las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, porque la Comisión Europea ha dicho claramente que han cumplido todas las condiciones. Si esto no sucede, entonces podríamos empezar a perder las mentes y los corazones de la gente en los Balcanes Occidentales, porque sus gobiernos tienen que imponer reformas sociales muy difíciles. Estas reformas cuestan mucho, son dolorosas, pero tienen una perspectiva. Y no debemos jugar con esta perspectiva."