Guy Verhofstadt, copresidente de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en el Parlamento Europeo, es el invitado del periodista de Euronews, Sándor Zsiros, en el espacio The Global Conversation.

"Durante los últimos 12 meses, miles de ciudadanos de todo el Viejo Continente han debatido sobre sus ideas, y sus preocupaciones acerca de Europa. Además, han hecho propuestas para el futuro de la Unión Europea. Ahora, este ‘experimento’ único de ‘democracia directa’, llamado Conferencia sobre el Futuro de Europa, ha llegado a su fin", explica Sándor Zsiros. El reportero húngaro comenta los detalles con el eurodiputado Guy Verhofstadt, quien ha supervisado todo el proceso desde el Parlamento Europeo.

En primer lugar, "estamos en la última sesión plenaria de esta conferencia. ¿Cómo ve el proceso? ¿Ha sido un éxito, un éxito a medias o, quizás, un fracaso?", pregunta el periodista tras dar la bienvenida al político belga.

"Bueno... creo que, cuando empezamos todo esto hace un año, no había mucha gente que creyera en la utilidad de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Mientras tanto, además de la COVID-19, nos encontramos ante una enorme crisis con la guerra en Ucrania. Y, todos, hemos visto que esta Unión Europea necesita reformas, para sobrevivir en el mundo del futuro, que será un mundo diferente, para defender los intereses de nuestros ciudadanos, y para actuar con más rapidez, con más decisión que en el pasado", declara Guy Verhofstadt, eurodiputado responsable de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

"¿Cuáles son las propuestas más interesantes?", quiere saber el reportero.

"Por ejemplo, una de las principales propuestas es acabar con el ‘derecho de veto’ en la Unión Europea. Es decir, acabar con las votaciones por unanimidad y los procesos de toma de decisiones. Debido a la unanimidad, siempre se actúa demasiado poco y demasiado tarde, en la Unión Europea. Ese fue el caso de la crisis financiera. Ese fue el caso de la crisis migratoria. Incluso fue el caso de la pandemia de COVID-19. Y, eso, sigue siendo un problema hoy en día, en esta época de guerra. Así que, lo que tenemos que hacer es abolir eso y contar con un sistema de votación por mayoría simple, o un sistema de mayoría cualificada en cada tema, dentro de la Unión Europea, para que podamos actuar más rápido que en el pasado", explica Guy Verhofstadt.

"Para eso se necesita un cambio de tratado. ¿Cómo ve las posibilidades de conseguirlo?", quiere saber Sándor Zsiros.

"Bueno, en cualquier caso, lo que sé es que el Parlamento Europeo asumirá su responsabilidad. Así que pediremos un cambio de tratado", afirma Guy Verhofstadt.

"Y, ¿qué pasa con los asuntos sociales? El empleo, la vivienda, la sanidad... ¿Qué dicen los ciudadanos?", pregunta el periodista de Euronews.

"Quieren que la Unión Europea también tenga competencias en eso, para que haya una base social, un mínimo social que sea creado y garantizado por la UE en todo el territorio del bloque comunitario. En cuanto a la inmigración, los ciudadanos formularon, y así lo aprobó el pleno de la conferencia, toda una estrategia para resolver los problemas de inmigración a nivel europeo, con la inmigración legal, la lucha contra la inmigración ilegal, soluciones para los refugiados, para los refugiados de guerra, etcétera", indica el eurodiputado responsable de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

El eurodiputado Guy Verhofstadt responde a las preguntas del periodista de Euronews, Sándor Zsiros, en una entrevista para el espacio The Global Conversation. The Global Conversation

"Personalmente, ¿cuál es su recomendación preferida?", interroga el reportero.

"Mi parte favorita es, sin duda, la de las Fuerzas Armadas conjuntas de la Unión Europea. Se trata del hecho de que tengamos una política de defensa común, porque se ve, con la guerra en Ucrania, que nos falta eso. Hay que saber que, en la Unión Europea gastamos, más o menos, 240 000 millones en defensa. Eso es cuatro veces más que Rusia. Pero, si se observa la situación actual, no somos lo suficientemente capaces, desde luego, no sin la ayuda de nuestros amigos estadounidenses, de hacer algo al respecto. Así que, para mí, el mayor despilfarro de dinero en la Unión Europea lo supone el hecho de haya 27 ejércitos, el solapamiento, la duplicación... la duplicación y la falta de eficacia", señala el político belga.

"En la última década, la cuestión de la democracia y el Estado de Derecho ha ocupado un lugar destacado en la agenda de la UE. Durante la conferencia, cuando usted habló de esto con líderes o personas de Polonia, de Hungría... y del resto de Europa: ¿hubo un entendimiento común sobre esta cuestión?", quiere saber Sándor Zsiros.

"El Estado de Derecho no es tan difícil de entender. El problema es que, en algunos países, los gobernantes, los que tienen mayoría en el Parlamento, piensan que pueden hacer lo que quieran porque tienen la mayoría. Y, eso, no es el Estado de Derecho. Lo importante es que, en la conferencia, a partir de las propuestas de los ciudadanos, hemos decidido, incluso, cambiar el tratado para que eso funcione, porque no podemos evitar que dentro de la familia europea haya algunos miembros que piensen que el dinero es importante, pero los valores no", declara Guy Verhofstadt.

"Tenemos una guerra en Ucrania desde hace dos meses. ¿Cómo cambia eso la percepción de la gente sobre la Unión Europea? ¿Fueron capaces en la conferencia, de reflexionar sobre ello?", pregunta el periodista de Euronews.

"Bueno... la mayoría de los paneles de ciudadanos, tuvieron lugar antes del comienzo de la guerra. Pero, hemos visto que las conclusiones de la conferencia encajan muy bien en los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos con la guerra en Ucrania. Estamos hablando del fin de la unanimidad en asuntos exteriores, en defensa. Hablamos de un agrupamiento de fuerzas para crear una unión energética, cuanto antes... algo que no tenemos hoy en la UE. No hay compra común de energía. El mix energético se sigue decidiendo a nivel nacional", afirma el eurodiputado responsable de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

"¿Qué dirección debe tomar la UE, según los ciudadanos? ¿Más Unión Europea o menos Unión Europea?", sugiere el reportero y autor de la entrevista.

"Los ciudadanos no están discutiendo eso de la forma en que usted lo describe. Usted es periodista. Lo categoriza todo. Yo soy político. Hago lo mismo. Usted es de derechas, usted es de izquierdas... Está a favor de más Unión Europea o de menos Unión Europea... Es euroescéptico o eurófilo... Los ciudadanos son completamente diferentes. Todos los ciudadanos tienen, más o menos, la misma opinión. Les gusta la Unión Europea. Creen que es la solución a muchos de nuestros problemas. Pero no les gusta su funcionamiento actual. No creen que la Unión Europea actual sea la traducción, debería decir, de lo que desean para el bloque comunitario. Y, eso, es lo que entienden todos los ciudadanos, los que se autodenominan euroescépticos y los que se autodenominan eurófilos. Esa es la gran lección. A la gente le gusta la UE, tiene un sueño europeo. Realmente piensa que el futuro de este continente está en la Unión Europea. Pero es muy crítica con respecto a la forma en que funciona hoy, o la forma en que no funciona hoy", señala Guy Verhofstadt.

"Las fuerzas nacionalistas y populistas en Europa están criticando esta conferencia por considerarla un instrumento para la federalización europea. ¿Cómo ve estas críticas? ¿Se han escuchado estas voces críticas durante la conferencia?", quiere saber Sándor Zsiros, antes de dar por concluida la entrevista al político belga, y agradecerle su presencia en The Global Conversation.

"Ciertamente. Porque, entre los ciudadanos que han estado presentes, había personas más críticas con Europa, personas más escépticas con respecto a Europa. Todos ellos estaban allí. Pero, al final, tenían que tener una visión común, unas propuestas comunes. Lo que he visto allí es que, al principio, a los partidos de extrema derecha les gustaba la conferencia. Y luego, cuando vieron las propuestas de los propios ciudadanos, empezaron a decir: ¡oh! ¡No es lo que queremos! Ya no nos gusta. Así que no creo que sea... no es justo para la gente. Los ciudadanos han hablado y tenemos que tomarlos en serio, y ponerlo en práctica", concluye el eurodiputado responsable de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.