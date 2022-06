**El Reino Unido se prepara para un largo fin de semana de desfiles, fiestas y oraciones para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.**La ocasión marca los 70 años en el trono de la monarca. Pero detrás de las celebraciones oficiales, se esconde el deseo de demostrar que la familia real sigue siendo relevante tras siete décadas de cambios.

"La monarquía se elige, así que la única forma en que un monarca puede demostrar su aceptación social no es a través de las urnas, sino de que la gente que se vuelque con ellos en las calles", explica Robert Lacey, historiador asesor de la exitosa serie de televisión de Netflix "The Crown″. "Si el monarca aparece en el balcón y saluda y no hay nadie, eso es un juicio bastante definitivo sobre la monarquía”, sentencia.

Pero por la Reina de Inglaterra tiene a su público ganado: "Cuando se trata de Isabel, ha ocurrido lo contrario. La gente se muere de ganas de ir a misa y vitorear juntos".

La realeza, a veces criticada por estar fuera de contacto con la Gran Bretaña moderna, quiere demostrar que tiene el apoyo de todas las partes de una sociedad que se ha vuelto más multicultural debido a la inmigración procedente del Caribe, el sur de Asia y, más recientemente, Europa del Este.

Como parte del desfile del jubileo, bailarines de la comunidad afrocaribeña de Londres se disfrazarán de flamencos gigantes, cebras y jirafas para recrear el momento en que la princesa Isabel se enteró en 1952 de que se había convertido en reina mientras visitaba un parque natural de caza en Kenia. Otro grupo recordará el matrimonio de la Reina con el Príncipe Felipe en 1947 con bailes al estilo de Bollywood.

El jubileo es también una oportunidad para que la realeza demuestre su compromiso exterior con el cambio y la diversidad, algo que la Reina ha intentado lograr en sus viajes por el mundo de los últimos 70 años.

Emily Nash, editora de la revista británica “HELLO!": “[la reina] Ha estado en todas partes y se ha relacionado con personas de todas las clases sociales, de todos los credos, colores y religiones”.

"Creo que es fácil ver, en el tipo de pompa y boato, tal vez, más de una falta de diversidad. Pero si nos fijamos en lo que la familia real hace en realidad, en la gente con la que se relaciona, en los lugares a los que va, creo que quizá sea un poco injusto decir que no es tan diversa como podría ser”, explica la editora

Eventos para captar la atención del público

Si las existencias agotadas en la tienda de regalos Cool Britannia son un indicio, el jubileo ha sido motivo de cierta emoción. En la tienda situada a la vuelta del Palacio de Buckingham se han agotado los paños de cocina del Jubileo de Platino. Las cucharas escasean. Las tazas escasean.

Y no sólo los turistas extranjeros están comprando todo lo relacionado con Isabel II. Los visitantes de todo el Reino Unido también están buscando recuerdos del jubileo, dijo Ismayil Ibrahim, el hombre detrás del mostrador.

"Es un año muy especial", dijo. "Lo celebran como un gran acontecimiento". La cuestión para la Casa de Windsor es si los monárquicos trasladarán su amor por la Reina a su hijo y heredero, el Príncipe Carlos, cuando llegue el momento.

Es un problema que se deriva, en parte, del largo reinado sin precedentes de la Reina: el más largo de la historia británica. La única monarca que la mayoría de la gente ha conocido, se ha convertido en sinónimo de la propia monarquía.

Después de asumir el trono tras la muerte de su padre el 6 de febrero de 1952, Isabel se convirtió en un símbolo de estabilidad mientras el país negociaba el fin del Imperio, el nacimiento de la era de la información y las oleadas de inmigración que transformaron a Gran Bretaña en una sociedad multicultural.

La tímida mujer del bolso pequeño, los corgis de rastro y la pasión por los caballos presidió una época que dio lugar a los Monty Python, los Beatles y los Sex Pistols. La gente que creía conocerla se equivocaba, como demuestra su papel de chica Bond en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

A lo largo de todo este tiempo, la Reina ha establecido un vínculo con la nación a través de una serie aparentemente interminable de apariciones públicas, inaugurando bibliotecas, dedicando hospitales y concediendo honores a ciudadanos que lo merecen.

Desafíos para una monarca que envejece

Los dos últimos años han sido cruciales, ya que la Reina ha tenido que consolar a una nación aislada por el COVID-19 y dar las gracias a los médicos y enfermeras que luchan contra la enfermedad.

Pero la fragilidad de la monarquía también ha quedado patente cuando la Reina, de 96 años, ha enterrado a su marido, el Príncipe Felipe, y se ha visto frenada por problemas de salud que la han obligado a ceder importantes funciones públicas a Carlos.

Esto se produjo en medio de tensiones demasiado públicas con el Príncipe Harry y su esposa, la Duquesa de Sussex, que hizo acusaciones de racismo y acoso en la casa real, y sórdidas acusaciones sobre los vínculos de su hijo el Príncipe Andrés con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En este contexto, el jubileo también forma parte de un esfuerzo por preparar al público para el día en que Carlos suba al trono. A sus 73 años, Carlos ha pasado gran parte de su vida preparándose para ser rey, pero conservando una imagen estirada a la que no ayudó su feo divorcio de la princesa Diana.

Al parecer, Carlos desempeñará un papel fundamental durante el primer acto del fin de semana del jubileo, al saludar a los soldados que pasen por allí durante la revista militar anual conocida como Trooping the Colour. La Reina asistirá a esta ceremonia de más de 400 años de antigüedad, que marca su cumpleaños oficial, si se siente capaz de hacerlo, pero decidirá el día.

Isabel, que se ha recuperado recientemente del COVID-19 y ha empezado a utilizar un bastón, ha dado a Carlos un papel cada vez más importante como cara pública de la monarquía. A principios de este mes, sustituyó a su madre cuando lo que el palacio describe como "problemas episódicos de movilidad" le impidió presidir la apertura del Parlamento.

Sin embargo, en los días posteriores, apareció en un espectáculo ecuestre, inauguró una línea de metro londinense con su nombre y recorrió la Exposición de Flores de Chelsea en un carrito de golf con chófer.

"No hay un proyecto para un reinado de esta duración y, por consiguiente, creo que el palacio y los cortesanos tienen que improvisar todo el tiempo", dijo Ed Owens, historiador real y autor de "The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public 1932-1953".

"En el caso de Isabel II, no hemos tenido un monarca tan anciano que haya reinado durante tanto tiempo y sea tan significativo para tanta gente que tenga que transferir esencialmente su papel al siguiente en la línea".