Elecciones parlamentarias en Francia | Macron podría perder la mayoría en la Asamblea Nacional

Francia vota este domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas.

Las encuestas prevén un resultado muy igualado entre la oferta electoral del presidente Emmanuel Macron, Juntos, y la de la coalición de izquierda encabezada por Jean Luc Melenchon. Varios puntos más atrás quedaría la ultraderecha de Marine Le Pen. Macrñon podría perder la mayoría que hasta el momento tiene en la Asamblea Nacional.

Los sondeos prevén una abstención por encima del cincuenta por ciento.

En la próxima Asamblea nacional Macron no tendría mayoría absoluta para sacar adelante su agenda, según las encuestas, y se impondría la necesidad del pacto para sacar adelante cada proyecto de ley.

Una izquierda en ascenso propone en la campaña el nombramiento de su cabeza de cartel, Jean Luc Melenchon, como primer ministro, en una cohabitación no vista en los últimos 20 años.

La segunda vuelta será el próximo domingo 19 de junio.

Una de las cosas que sí parecen claras es que la alianza de fuerzas progresistas va a mejorar los resultados de 2017 (64 escaños) y va a aumentar considerablemente su presencia en el Palacio Borbón, sede de la Asamblea Nacional. Nupes, que agrupa a Francia Insumisa, Europa Ecología-Los Verdes, el Partido Comunista y el Partido Socialista –si bien una parte de los miembros del PS rechaza el pacto– se ha erigido como principal alternativa al partido presidencial. Su apuesta para lograr una mayoría parlamentaria que fuerce a Macron a nombrar a Jean-Luc Mélenchon como primer ministro ha conseguido prolongar la dinámica positiva de la campaña presidencial y movilizar a una parte importante de las fuerzas de izquierda.

