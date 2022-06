Yegor Poliakov era jefe de la sección de Economía de Lenta.ru, uno de los medios en línea progubernamentales rusos más populares. El 9 de mayo Yegor y su colega Alexandra Miroshnikova llenaron en secreto Lenta.Ru con noticias censuradas por el Kremlin sobre la guerra en Ucrania, criticando al régimen de Putin. Se advirtió a los lectores de que no tenían aprobación editorial y se les aconsejó que hicieran capturas de pantalla. Los artículos permanecieron en línea durante 40 minutos. Ambos periodistas abandonaron Rusia porque en su país corren el riesgo de ser perseguidos penalmente.

**Yegor Poliakov, **exjefe de la sección de Economía de Lenta.Ru:

"Se publicaron varios materiales en Lenta.ru, en los que, me parece, había información bastante veraz sobre lo que está sucediendo ahora en Rusia y en Ucrania, nuestro vecino más cercano y, en principio, en el mundo. Los artículos tocaban todos los temas sobre los que las autoridades rusas querían guardar silencio.

Tomé esta decisión rápidamente, fueron varias semanas de conmoción total después del inicio de la guerra, entonces estaba buscando la mejor opción para mí y para mi conciencia, qué puedo hacer para influir en esta situación.

Para mí, se trata de limpiar mi conciencia. En mi opinión, algunas personas están tratando de negar la responsabilidad colectiva. Muchos ciudadanos de Rusia se han repetido durante mucho tiempo que no involucrarse en política significa que no participan en esto (la guerra). Pero no, la sociedad moderna, la sociedad moderna normal, no funciona así.

No participar, lamentablemente, es exactamente participar; sólo que miras la pelea desde la barrera, pero la pelea ocurre frente a tus ojos, no dejas de ser cómplice, o al menos testigo.

Pero antes que nada, esto es para que otros rusos que piensan de la misma manera sientan que no están solos, porque ahora se han adoptado muchas leyes represivas y mis conciudadanos se ven obligados a plegarse a estas leyes. Por un par de frases te pueden caer como mínimo, una multa, y como máximo, 15 años de prisión. Supongo que para muchos esto es un estrés terrible. Por eso, aquellos artículos eran para todos ellos. Para que no pensaran que sufrían solos, al menos no sufren solos. De alguna manera apoyarlos, animarlos, porque la tiranía no puede ser interminable, tarde o temprano llegará a su fin." -dice Yegor Poliakov.