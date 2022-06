El vicepresidente de la Comisión Europea, y principal negociador de la UE para el Brexit, Maroš Šefčovič, es el invitado de la periodista Shona Murray, en The Global Conversation.

A pesar de seis años de difíciles, y a menudo, laboriosas negociaciones, el Brexit sigue siendo tan escabroso como siempre. Se dice que, ahora, estamos en un momento de relaciones históricamente bajas entre la UE y el Reino Unido, tras la decisión del Gobierno británico de incumplir, de forma unilateral, parte del llamado ‘Protocolo de Irlanda del Norte’, la armonía que mantiene Irlanda del Norte dentro del mercado único de bienes de la Unión Europea, al tiempo que sale de la UE con el resto del Reino Unido. Al final, se encontró una solución para que todas las partes cumplieran con los ‘Acuerdos de Paz de Viernes Santo’. Me acompaña el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, quien también es el principal negociador de la UE para el Brexit, señala la periodista de Euronews antes de dar la bienvenida a su invitado.

La periodista Shona Murray entrevista a Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Unión Europea. The Global Conversation-Euronews

En primer lugar, háblenos de la amenaza al mercado único, tras la decisión que ha tomado el Gobierno del Reino Unido... lo que podría hacer para dañar al mercado único, esencialmente, sugiere la reportera al político eslovaco.

"Como sabe, nuestra relación con el Reino Unido, y especialmente el protocolo, el acuerdo de retirada, y el Acuerdo de Comercio y Cooperación, se basan en la confianza. Por supuesto, si luego se redacta un proyecto de ley en el que solamente se quiere controlar lo que llega a nuestro mercado único interior, y si, además, no se quieren realizar los controles necesarios, esta confianza se ve gravemente dañada, y socavada", declara Maroš Šefčovič.

Digamos que el mercado único, por lo que proponen los británicos, no es muy diferente a lo que ha dicho la Unión Europea: un carril exprés, el carril verde; las mercancías van y se quedan en Irlanda del Norte para que tengan menos controles. Pero... si no hay controles, ¿qué podría pasar con el mercado único de la UE, si circulan algunas mercancías con cultivos no autorizados, o circulan algunos productos de origen animal no autorizados... que encuentran su camino hacia el mercado único, desde Irlanda del Norte a la República de Irlanda, por ejemplo?, pregunta Shona Murray.

"Si no hay controles, simplemente, podríamos acabar con mercancías en el mercado que serían ilegales, que no estarían a la altura de las normas, desde el punto de vista de la salud pública, o de la sanidad animal. O, simplemente, podría tratarse de un montón de cosas como el aumento del contrabando en la frontera", responde el vicepresidente de la Comisión Europea.

En el Reino Unido, por supuesto, dicen que están haciendo esto por necesidad. Usted asegura que el Reino Unido no ha avanzado en las conversaciones desde febrero. Entonces, ¿qué ocurre? Háblenos de la situación, desde su punto de vista, sugiere la periodista de Euronews.

"Tengo que decir que, desde marzo del año pasado, no hemos visto ninguna propuesta constructiva por parte del Reino Unido. Solamente hemos observado cómo se ponían sobre la mesa nuevas y difíciles cuestiones. Y, también, puedo decir que, habiendo hablado, regularmente, con representantes empresariales norirlandeses, con líderes políticos, con representantes de la sociedad civil... muchas de estas cosas puestas sobre la mesa por el Gobierno del Reino Unido nunca han sido mencionadas por el pueblo de Irlanda del Norte. Por tanto, nos hemos centrado mucho en la practicidad de resolver algunas de las consecuencias no deseadas, para asegurarnos de que podemos operar el protocolo de forma fluida, con el fin de rebajar, al máximo, los controles necesarios", afirma el principal negociador de la UE para el Brexit.

Usted mencionó que hay procedimientos legales contra el Reino Unido. Háblenos de ello. Y, en última instancia, si este proyecto de ley pasa por la Cámara de los Comunes, lo que podría demorarse un año, más o menos, ¿significa, eso, que la Unión Europea congelará el ‘Acuerdo de Libre Comercio’ entre la UE y el Reino Unido?, interroga la autora de la entrevista.

"La primera afirmación, muy importante, es que consideramos, de manera clara, que este proyecto de ley es ilegal. Va en contra del derecho internacional. No lo consideramos serio ni justo, por algunas de las cosas que ya he mencionado, como es el caso de que el Reino Unido decida qué tipo de mercancías entrarán en la UE, impidiéndonos cualquier control efectivo sobre este flujo de mercancías. Así que, ¿qué vamos a hacer por nuestra parte? Lo primero y más relevante, como he dicho, es proteger el mercado único con medidas legales. Seremos muy firmes, y comedidos. Pero, al mismo tiempo, proporcionados en cuanto a nuestra respuesta. Además, nuestros próximos pasos serán graduales porque todavía queremos mantener abiertas, las puertas de la negociación. Por supuesto, si este proyecto de ley se aprueba tal cual, no puedo excluir nada. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa", señala Maroš Šefčovič.

Usted habla de mantener las puertas abiertas. ¿Cree que Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, o Liz Truss, ministra de Asuntos Exteriores, son socios fiables para resolver esta cuestión?, quiere saber la reportera.

"He dicho, al principio, que nuestra relación, especialmente si se trata de acuerdos tan delicados, como el acuerdo de retirada, el de libre comercio, y especialmente el protocolo, se basa, en gran medida, en la confianza. Y... tengo que decir que, con este proyecto de ley, introducido después de 18 meses de discusión, esa confianza está gravemente dañada", indica Šefčovič.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones para Irlanda del Norte si esto no se resuelve? ¿Perderán el acceso al mercado único de la UE? Y, ¿qué ocurrirá con la fragilidad del acuerdo de paz, allí?, pregunta Shona Murray.

"Creo que una de las consecuencias claras sería la incertidumbre. Si hablas con las empresas norirlandesas, lo que más escuchas de ellas es que, por favor, se sienten a la mesa de negociaciones, que encuentren la solución conjunta, que lo resuelvan. Necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos previsibilidad para nuestras empresas. Nuestros inversores dudan, porque no saben si una eventual empresa en la que invertirían, en Irlanda del Norte, produciría por valor de 5 millones, de 50 millones o de 500 millones. Según las cifras económicas del último año, creo que el desarrollo de Irlanda del Norte estaba bastante bien, en comparación con algunas regiones de la UE. Si se trata de la paz, para nosotros, esta fue una cuestión prioritaria, desde el principio. Como sabe, la UE, como proyecto de paz, ha apoyado los ‘Acuerdos de paz de Viernes Santo’, desde el primer día. Siempre los hemos apoyado, de manera financiera, política, y económica. He visto algunos de los proyectos, como Flurrybridge, o el centro de Shankill Road, y he visto el tipo de cambio y transformación que se ha conseguido en los últimos años. Y... pienso que, deberíamos valorarlo, atesorarlo, y crear un entorno propicio para que la paz sea estable", sostiene el vicepresidente de la Comisión Europea.

Señor vicepresidente, ¿cree, entonces, que esta acción del Reino Unido es por un bien mayor, en su opinión, para Irlanda del Norte, o quizás para la situación política interna del Reino Unido?, interroga Murray.

"Creo que, efectivamente, está muy impulsada políticamente por Londres. Para nosotros, lo que es importante en todas estas relaciones, y lo he dicho varias veces, y me complace repetirlo... es que no buscamos la victoria política en Irlanda del Norte. Solamente queremos que estas cuestiones se resuelvan, de manera que podamos cimentar lo que espero que sea, de nuevo, una relación buena y próspera con el Reino Unido, creando una serie de oportunidades para Irlanda del Norte. Y, por supuesto, en favor de la paz, y el apoyo a los ‘Acuerdos de Viernes Santo’, de Belfast, en todas sus dimensiones", concluye el principal negociador de la UE para el Brexit.