En un momento en que la lucha contra el cambio climático pierde protagonismo debido a la guerra en Ucrania, la ONU celebra, en Lisboa, la Conferencia sobre los Océanos. Para hablar de ello, el periodista de Euronews, Sérgio Ferreira de Almeida, cuenta con la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, en el espacio The Global Conversation. La primera pregunta es: ¿cómo podemos poner, de nuevo, el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global, en la primera página de la agenda internacional?, interroga el reportero.

"Bueno... haciendo todo lo posible para que así sea, y planteando el tema cuanto sea posible, en todos los frentes. Y, si observa la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania demuestra lo importante que habría sido si, en las últimas décadas, hubiéramos invertido de forma masiva en energías renovables. Si eso hubiera sucedido, no estaríamos hoy a merced de la industria de los combustibles fósiles, con precios que son extremadamente altos, como sabe, y que socavan la calidad de vida de la gente, y minan la situación de muchos países en desarrollo. Así que, si algo demuestra la guerra en Ucrania, es que tenemos que acelerar la transición ecológica, lo que significa que tenemos que luchar contra el cambio climático de manera mucho más eficaz", declara António Guterres, Secretario General de la ONU.

Pero... estamos viendo que los líderes mundiales vuelven a invertir en energías fósiles. ¿Cómo podemos convencerlos?, quiere saber el periodista de Euronews.

"Eso es un suicidio. Y... espero que la gente entienda que el suicidio no es, precisamente, la mejor manera de afrontar el futuro", afirma António Guterres.

Al mismo tiempo, es difícil convencer a la gente normal, que se enfrenta a problemas con los alimentos, con la energía... de que tiene que dar prioridad al cambio climático, y a la lucha contra el calentamiento global. ¿Cómo se puede hacer eso?, pregunta Sérgio Ferreira de Almeida.

"Bueno, en primer lugar, tenemos que intentar resolver el problema, es decir, encargarnos de la ‘seguridad alimentaria’. Por eso estamos tan implicados en tratar de crear las condiciones para que, tanto los productos alimentarios ucranianos, como los productos alimentarios, y los fertilizantes de Rusia, tengan acceso a los mercados mundiales; precisamente, para mejorar la situación, y permitir que bajen los precios. Y, creo que, también, hay otras iniciativas en relación con los precios de la energía. Pero, obviamente, en esta situación, especialmente con los combustibles fósiles tan caros, hay una buena razón para utilizarlos lo menos posible. Así que, por el interés común, hay que seguir, con decisión, en la lucha contra el cambio climático. Porque es la única manera de evitar, en futuras situaciones de este tipo, una dramática dependencia de la inestabilidad de los mercados de combustibles fósiles", señala el secretario general de la ONU.

Sérgio Ferreira de Almeida entrevista a António Guterres, en el marco de la Conferencia de los Océanos. The Global Conversation

Y... estamos viendo que, también, los mares y los océanos están siendo utilizados como un arma. Usan el acceso al mar. El mar Negro está siendo empleado como un arma. Estamos viendo, y hemos visto, a algunos jóvenes, aquí, con mensajes sobre las minas en el océano. ¿Cómo podemos gestionar eso?, interroga el periodista de Euronews.

"En primer lugar, se trata del acceso a los puertos ucranianos. Eso es, exactamente, lo que pretende el plan de la ONU, que se presentó a los rusos, y a los ucranianos, con el apoyo de Turquía. Esperamos que se pueda celebrar pronto en Estambul, una reunión para que, sobre la base de las diferentes consultas que se han hecho, concretamente a nivel bilateral, por los militares de estos tres países, sea posible llegar a un acuerdo que permita la exportación de los cereales ucranianos. Y, al mismo tiempo, que los países internacionales faciliten las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia, ya que, es cierto que no hay sanciones aplicadas a los alimentos y los fertilizantes, pero hay complejidades en el transporte marítimo, en los seguros, en los pagos que hay que abordar... Y, por eso, hemos estado en estrecho contacto con la Unión Europea, con Estados Unidos y con Rusia, para poder contar, además, con un paquete de acuerdos, que implique el acceso de los productos alimentarios y fertilizantes, tanto ucranianos, como rusos, a los mercados mundiales", indica el político portugués.

Rusia es un actor importante en esta lucha. ¿Es posible que vuelva a entrar en escena para ayudar al mundo a luchar contra el cambio climático?, quiere saber el reportero.

"Rusia está presente, aquí, en la Conferencia sobre los Océanos. Creo que la lucha contra el cambio climático es de vital interés para toda la humanidad. Por lo tanto, todos los países tienen que asumir que es su prioridad", declara António Guterres.

Aquí, en este evento, usted ha pedido disculpas a algunos jóvenes, porque su generación es responsable, en gran medida, de esta situación, sugiere Sérgio Ferreira de Almeida.

"Mi generación es responsable de que estemos en ‘guerra’ con la naturaleza, de que tengamos este cambio climático, de que la situación no esté controlada. Deberíamos estar reduciendo las emisiones de CO₂, en estas décadas, de forma drástica. Y, la previsión, basada en los compromisos actuales de los Estados miembros, de todo el mundo, seguiría representando, en 2030, un aumento de las emisiones que es suicida, totalmente inaceptable. En relación con los océanos, seguimos perdiendo la batalla de la preservación de nuestros océanos, en relación con el calentamiento del agua, y la acidez, provocados por el cambio climático, la pérdida de corales, la pérdida de biodiversidad, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, otras formas de tóxicos, la contaminación que hace que varias zonas costeras queden totalmente sin vida... Es decir, seguimos perdiendo la apuesta de la preservación de los océanos, y hay que revertir la situación. Mi generación, en realidad, no fue capaz o no quiso detectar, cuando era necesario detectarlo... que la situación se estaba descontrolando", explica el secretario general de la ONU.

¿Es optimista en cuanto a que los líderes mundiales comprendan, realmente, la urgencia de actuar?, pregunta, por último, el autor de la entrevista.

"De nuevo, no es una cuestión de optimismo o pesimismo. No olvidemos que la industria de los combustibles fósiles ha gastado miles y miles de millones durante décadas, con la pseudociencia y las relaciones públicas, y en todo tipo de grupos de presión, para intentar convencer al mundo de que el cambio climático no era tan grave, y que los combustibles fósiles no estaban creando los problemas que están creando. Un poco parecido, a lo que hizo la industria del tabaco unas décadas antes. Así que, los líderes económicos también tienen una gran responsabilidad. Y, todos ellos, líderes políticos, líderes económicos... tienen que entender que estamos inmersos en una emergencia, y que esa emergencia requiere medidas drásticas", concluye António Guterres.