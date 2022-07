Michel Platini y Joseph Blatter han sido absueltos por la Justicia suiza.Platini, expresidente de la UEFA estaba acusado, entre otras cuestiones, por el cobro fraudulento de dinero a la FIFA. Según la acusación, recibió 1 millón 900 mil euros en 2011 por servicios de consultoría, 8 años después de haber dejado de trabajar para la FIFA. Platini negó haber cometido delito alguno durante los seis años que duró la investigación.

Michel Platini, ex presidente de la UEFA, ha destacado al salir: "La Comisión de Investigación de la FIFA decidió que se me debía expulsar de todas las actividades futbolísticas. A mí...que he dedicado mi vida al fútbol, que siempre lo he dado todo por el fútbol, como entrenador y como preparador. Luego me llamaron corrupto y blanqueador de dinero... No lo voy a dejar pasar. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Hay tiempo, lo pensaremos, pero no dejaré pasar nada".

Su compañero de causa, el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, defendió que el pago a Platini era un salario que se le debía al francés.

Ambos declararon que fue el resultado de un acuerdo verbal, de ahí la ausencia de documentación escrita. Una justificación suficiente para los magistrados. La Fiscalía aún puede recurrir la decisión.

La Fiscalía, sin embargo, consideró que tras ese pago de unos dos millones de francos suizos hubo fraude y falsificación de documentos. Eso condujo a que ambos fueran encausados.

Durante el juicio, los dos dijeron ser víctimas de un complot destinado a impedir que el exdirigente del fútbol europeo fuese elegido para dirigir la FIFA, puesto que recayó en febrero de 2016 en Gianni Infantino, que fue su secretario general en la UEFA y que preside la FIFA desde entonces.