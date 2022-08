La actriz estadounidense Anne Hache sufre de una fuerte lesión cerebral anóxica a causa de un accidente de tráfico.

Su familia declara que no se espera que sobreviva, y que la mantienen con un soporte vital para respetar el deseo de la actriz de donar sus órganos.

El pasado 5 de agosto su vehículo se salió de la carretera y ardió al chocar contra una vivienda en Los Ángeles.

Hache saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy.

La actriz protagonizó varias películas independientes como Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer(1997), Six Days, Seven Nights (1998), y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway Twentieth Century.