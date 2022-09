Catar | Música nueva y música de siempre

Bienvenidos a Catar 365, el programa que ofrece una nueva perspectiva de Doha con Miranda Atty. En este episodio nos adentramos en un viaje melódico para descubrir cómo evolucionan la música clásica, la música tradicional y el folclor aquí en Catar.

Conoceremos a los miembros de la Orquesta Filarmónica de Catar y a una nueva generación de intérpretes de música clásica. Nasser Sahim nos cuenta su misión de acercar la música folclórica al gran público... asistimos además a una clase magistral de canciones tradicionales cataríes.

David Niemann, director invitado de la QPO Euronews

La Orquesta Filarmónica de Catar está formada por más de cien músicos de todo el mundo. Creada en 2007, su objetivo es inspirar a niños y a adultos de la región, interpretando tanto sinfonías árabes como occidentales en la Ópera de Catar.

El trabajo hacia una interpretación magistral

Cuando se trata de conseguir una interpretación magistral de algunas de las sinfonías más famosas de la historia, es cierto que una práctica intensiva lleva hacia la perfección. El director de orquesta invitado David Niemann dirige la Orquesta Filarmónica de Catar, en un lenguaje universal para el próximo recital.

"Hay músicos árabes, europeos, del Lejano Oriente, de casi todas partes. Es una mezcla ecléctica e interesante de culturas y trabajar con ellos es, en ese sentido, todo un placer"; asegura David Niemann, director de orquesta.

Una orquesta con más de 30 nacionalidades diferentes

Esta orquesta es única porque su misión va más allá de la simple actuación.

"Para mí era muy interesante, no sólo por vivir en el extranjero, sino por formar parte de un nuevo proyecto cultural. Cuando llegamos aquí a finales de agosto de 2008 había una gran mezcla de más de 30 nacionalidades diferentes. Y aunque todos teníamos, por supuesto cierto nivel de experiencia, empezamos a trabajar desde cero", cuenta Rony Moser, músico de la Orquesta Filarmónica de Catar.

"Interpretamos mucha música árabe y el objetivo es siempre integrar la música árabe en nuestro programa de música sinfónica y clásica, para atraer a un público diverso, a gente de todo tipo", señala Anne C. Ehrlich, música de la Orquesta Filarmónica de Catar.

Los músicos tienen un horario intensivo. Además de ensayar a diario de lunes a viernes, en temporada alta tienen concierto cada fin de semana.

Jóvenes promesas y pequeños virtuosos

Pero no sólo los intérpretes consagrados perfeccionan su técnica en cuerdas, viento-madera y percusión. Aquí en la Academia de Música de Catar vamos a conocer a algunas jóvenes promesas que aspiran a integrar en el futuro las orquestas de música clásica.

Sze Han Law, estudiante de la Academia de Música de Catar Euronews

"Toco el violín y el piano. Toco el violín desde los cinco años, el teclado desde los cuatro y el piano desde los cinco. Realmente quiero ser solista e inspirar a las generaciones más jóvenes para que toquen música clásica", dice Sze Han Law, estudiante de la Academia de Música de Catar.

El maravilloso sonido laúd árabe

Además de la técnica de instrumentos clásicos occidentales, la Academia insiste en la enseñanza de la percusión y los instrumenntos de cuerda árabes.

Ahmed Al Jaidah, estudiante de la Academia de Música de Catar Euronews

Ahmed Al Jaidah es estudiante de la Academia de Música de Catar:

"Mi profesor, el Sr. Ahmed, me ha enseñado a tocar el laúd y a convertirme en un estudiante aplicado. Siempre me anima. Me dice que lo hago bien y que puedo hacerlo mejor y siempre me da obras cada vez más difíciles para que pueda avanzar."

La fusión entre Oriente y Occidente

El director de la Academia de Música de Catar, Zlatan Fazlic, apuesta por obras originales que encargan a compositores locales.

"Tenemos obras musicales que son encargos, obras compuestas por compositores locales. Nuestras dos principales formaciones tocan música con arreglos para instrumentos occidentales e instrumentos árabes. Estamos muy orgullosos de poder ofrecer ese tipo de fusión entre Oriente y Occidente."

Cantos para ir a buscar perlas en el fondo del mar

Y esa fusión puede apreciarse en los conciertos de la Academia de Música de Catar durante todo el curso escolar, pero también en las colaboraciones especiales con la Sinfónica de Catar.

Nasser Sahim Al Jassim es un músico, compositor y cantante de gran talento, además es el director ejecutivo adjunto de la Orquesta Filarmónica de Catar. Nos cuenta que su último proyecto consiste en llevar al gran público las canciones tradicionales de Catar que a menudo se cantan en barcos como estos.

Faisal Al Tamimi interpreta una canción tradicional catarí Euronews

"Todo empezó con mi abuelo que se encargó de desarrollar la música en Catar a principios del siglo XX. Mi abuelo le pasó el relevo a mi tío, que trabajó en la década de 1960 recopilando la música y las canciones de Catar. Y después me ha tocado a mí. Así que me lo he tomado muy en serio. Y en esas estoy ahora llevando la música catarí en diferentes direcciones", nos cuenta Nasser Sahim al Jassim, músico y compositor.

Del acervo popular a la Universidad

Cuéntenos un poco más sobre cómo se interpreta la música tradicional y el folclor catarí en la Ópera de Catar.

"En nuestro folclor tenemos diferentes tipos de música: están las canciones del mar, las canciones del estío... que fueron compuestas en estos barcos para darse energía y trabajar juntos. Se canta con una base armónica, y luego el solista canta en voz alta con un ritmo muy bonito, y bastante complicado. Pues en aquel entonces, ellos no estudiaban música, sino que buceaban para recoger perlas del fondo del mar. Eso sí disfrutaban de la música, sintiéndola y poniéndole vida. Así que ahora nuestro deber es grabar todas estas cosas y compilar nuestra investigación. Vamos a analizar en profundidad todas estas formas musicales, a nivel teórico y vamos a grabarlas para la próxima generación, pues es algo de una riqueza extraordinaria", prosigue Nasser Sahim al Jassim.

Tendiendo puentes entre diferentes culturas

Y al hablar de colaboraciones y de nuevos retos; antes evocaba la redacción de su doctorado. ¿Qué tema elegió? "Bueno, se me ocurrió la idea de comparar nuestra cultura musical en Catar en la relación con la música de Uzbekistán. Así que a partir de ese momento empecé a hacer mi doctorado. Empecé a encontrar vínculos entre ambas culturas, a través de la historia y hasta la actualidad. Y para mí es un reto construir una línea o un puente entre las diferentes culturas", concluye Nasser Sahim al Jassim, músico y compositor.

Nasser Sahim al Jassim, músico y compositor Euronews

La música renace y permanece actual

La música catarí está impregnada de una rica tradición. Pero el reto para cualquier tradición o folclor musical es mantenerse vivo a través de las generaciones. Pues bien, hay un esfuerzo consciente por preservar las tradiciones cataríes a través de la música, dándole un giro. Aadel Haleem nos lleva en un viaje musical para ver y escuchar cómo lo viejo se convierte en nuevo.

En los estudios Katara la tradición se renueva y lo antiguo se moderniza. La artista catarí Anwar canta música tradicional originaria de la región, pero con un toque actual.

"Cuando canto me siento feliz. Experimento un profundo sentimiento de pertenencia. Especialmente con estas canciones de mi país siento una gran alegría", asegura Anwar.

El ritmo samri que las mujeres cantan en las bodas

Mohamed Elbanna es compositor: "Este estilo se llama Samri... Lleva este ritmo. Esto es Samri. Es un estilo de música que interpretan cantantes femeninas en las bodas y a veces en las casas."

En su propia casa es donde el compositor Mohamed Elbanna descubrió su vocación y su amor por la música.

Anwar Euronews

"Nací en una casa llena de música. Mi padre era maestro y de pequeño siempre escuché música en casa. La música corre por mis venas y está en aire que respiro", resume el compositor Mohamed Elbanna.

La música es la vida de Anwar. Lleva dos décadas cantando: "Los cantantes interpretamos canciones de las pasadas generaciones para que no desaparezcan. Estas canciones antiguas se remontan a nuestros antepasados, por lo que tenemos que modernizarlas y seguir cantándolas pues, sin duda, son canciones hermosas."

La melodía original con toques electrojazz

Elbanna dice que no es fácil darle un giro a la música tradicional del Golfo. Hay una regla sencilla: "No debe tocarse la melodía original, pues la melodía original tiene que estar siempre junto con el ritmo en una misma línea. Si tocas eso, cometes un error. "

Mohamed Elbanna, compositor Euronews

Nos encontramos ahora con el compositor Faisal Al Tamimi que ha trabajado durante tres años en acercar la música tradicional a un público global. Su pasión por fusionar la música del Golfo con sonidos electrónicos y del jazz se vio en el reciente sorteo de la Copa del Mundo, retransmitida a nivel mundial.

"La música es un lenguaje común. Por eso fusioné la música catarí, la estadounidense y la japonesa, todo ello en un mismo lenguaje que cualquiera pudiera entender. Algunas personas podrían pensar que introducir música electrónica podría empobrecer la identidad catarí. Pero puedo decir categóricamente que eso no es verdad: ambos estilos se complementan."

Un legado que va más allá del fútbol

Al Tamimi cree que el legado de Catar 2022 se extenderá mucho más allá del campo de fútbol.

"Para nosotros los músicos, el Mundial es la mejor oportunidad para mostrar a todo el mundo que somos un país de civilización e historia. La mejor manera de presentar nuestra historia es a través de nuestro arte tradicional, ya que cuenta nuestra historia. Así el mundo entero podrá conocer a Catar, a nuestro pequeño país, que antes no era tan conocido, y que ahora es famoso por su animada vida social y cultural, y todo eso tiene una estrecha relación con la música."

Faisal Al Tamimi Euronews

De vuelta a los estudios Katara, Mohamed Elbanna trabaja con el cantante Mansoor Al Muhannadi, los arreglos melódicos para modernizar canciones tradicionales.

Nuevos arreglos para un nuevo impulso vital

"Yo ya tenía en mente darle un nuevo aire a estas canciones tradicionales. Quería actualizar las canciones tradicionales con nuevos instrumentos, nuevos arreglos, percusiones y coros. Tuvimos esa idea y quedó muy bonito."

Mansoor Al Muhannadi Euronews

¡Qué maravilla que los sonidos locales reciban un nuevo impulso vital! Y esto es todo en nuestro programa de hoy. Pero, ya sabe, si tiene alguna pregunta, diríjase a nosotros mediante el hashtag #Catar365. Gracias por su atención. Visite Euronews.com para más información y nos vemos en la próxima edición de Catar 365.