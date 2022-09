La muerte de la reina Isabel II se ha sentido en todo el mundo. La monarca de los superlativos visitó más de 100 países como jefa de estado. Entre ellos Francia, uno de los países a los que más ha viajado oficialmente la reina Isabel II, pues realizó cinco visitas de Estado sin contar las no oficiales y privadas.

Hannah Bond, residente en Francia, destaca: "Fue muy importante para mí, muy importante para todos los que conozco que son británicos, que son ingleses. Y creo que todos nos sentimos igual en este momento, creo que todos nos sentimos un poco perdidos esta noche. Así es, un poco perdidos. Hemos perdido un poco el rumbo esta noche".

En Berlín también la recuerda, aquí la reina Isabel II ha simbolizado la reconciliación entre Alemania y Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a cerrar heridas y también es otro de los países que más ha visitado durante sus 70 años de reinado.

Victoria Winiarski, residente en Alemania, apunta: "Siempre he asociado a Reino Unido con la Reina. Me conmovió mucho cuando me enteré de que había muerto, y también me sorprendió mucho que una persona que no conocía muriera y me emocionara mucho. Entonces decidí venir aquí con mi familia y despedirme de ella, poner rosas aquí abajo y mostrar mis condolencias".

En Estados Unidos también dejó su huella. La reina se reunió con casi todos los presidentes estadounidenses, con la excepción de Lyndon Johnson. También fue la primera monarca del Reino Unido que pronunció un discurso ante el Congreso de EEUU, en 1991. Aun así, algunos estadounidenses se mostraban pragmáticos tras su muerte.

Gary Menitt, residente en Estados Unidos, indica: "Pienso que, supongo que ya sabes, que forma parte del espíritu británico, de lo que son. Pero como estadounidense, no me afecta realmente. Sé que para otros estadounidenses sí, pero para mí no".

Amy Larson, residente en Estados Unidos, dice: "Es triste. Estoy segura de que la gente la quiere. Es triste para la gente que la quiere. Pero no creo que tenga un impacto en la economía, o en el mercado de valores o, ya sabes, en cosas importantes".

Al menos 35 países emitieron monedas especiales con la figura de Isabel II. En un billete en el que aparece directamente es en Canadá. Aquí era la jefa de Estado como símbolo aunque actuaba a través de la actual gobernadora. Canadá es uno de esos países de la Commonwealth.

Ali Baigy, residente en Canadá, señala: "Yendo al pasado y pensando en todo el impacto que tuvo en la historia de la Commonwealth, creo que hoy es un día triste"

Edima Udo, residente en Canadá, afirma: "Es realmente triste, pero para mí no es tan importante. Realmente creo que Canadá debería adoptar un enfoque más independiente en lugar de estar pegada al Reino Unido"

Uno de los países que nunca visitó es Argentina. Aquí La recuerdan entre otras cosas por cuestiones como la oferta que hizo Perón para que la reina comprase las Islas Malvinas.

Elizabeth Fariñez, ciudadana de Argentina, recuerda: "Obviamente como argentinos tenemos una relación algo conflictiva con los ingleses, pero debemos reconocer que es toda una dama. Deberíamos decir 'Bravo Lilibet', lo hiciste muy bien, durante setenta años gobernaste muy bien Inglaterra".

Isabel II ha tenido más de 21000 compromisos oficiales a lo largo de su vida. Algunos en Nigeria que fue una colonia británica. Se independizó precisamente durante el reinado de la monarca . Aquí fue reina entre 1960 y 1963.

Paul Apel, ciudadano de Nigeria, destaca: "Me sentí muy triste cuando me enteré de su fallecimiento, pero también celebro su vida como un ejemplo de liderazgo, un referente de paz. Recuerdo que nos dio nuestra independencia en bandeja de oro y eso lo agradezco. Y, por supuesto, que su alma descanse en paz".

Isabel II fue jefa de Estado de Australia desde 1952. Su liderazgo se mantuvo durante el mandato de 16 primeros ministros. Realizó 16 visitas en las que siempre ha sido muy aclamada y querida por sus ciudadanos.

Maya Munro, residente de Australia, indica: "Creo que es triste, como para la mayoría de las personas, creo que ella significó mucho para muchas generaciones de mujeres. Es una figura increíble. Y además, si pensamos en el periodo de la historia que vivió, es bastante impresionante".

John Wenborn, residente de Australia, señala: "Creo que ha llegado el momento de que los australianos reflexionen y probablemente mantengan un largo debate sobre el papel del jefe de Estado. Ya sea que ese cargo se llame monarquía, Gobernador General o lo que sea. Es la función que cumple, más que la persona que la ocupa".