Tenemos que luchar contra la falsificación de los hechos

Desde el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo hablamos con la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova de las opciones que tiene la Unión Europea para actuar sobre la libertad de los medios de comunicación.

La Comisión Europea propone una nueva ley de Libertad de los Medios de Comunicación. La libertad de los medios de comunicación es un valor fundamental de la Unión Europea.

¿Por qué necesitamos una legislación aparte para salvarla?

Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea:

Necesitamos normas jurídicamente vinculantes para proteger mejor a los medios de comunicación en Europa, porque vemos una tendencia negativa en casi todos los Estados miembros. Tenemos un problema paneuropeo de presiones políticas sobre los medios de comunicación, de dificultades económicas.

Vemos muchos problemas en el sector de los medios de comunicación públicos. Vemos que no hay suficiente transparencia cuando se trata de la propiedad de los medios de comunicación y la publicidad con dinero público. Y hemos decidido cubrir los problemas a través de normas jurídicamente vinculantes, mediante el reglamento, y ahora comenzarán las negociaciones.

Según su opinión, ¿cuáles son las áreas más problemáticas en los medios de comunicación y cuáles son los países más problemáticos?

Vera Jourova:

El área más problemática que vemos es que se reduce el espacio para la libertad, para hacer el trabajo de los periodistas. En primer lugar, deberíamos hacer más para proteger a los medios de comunicación de las injerencias políticas. Por eso tenemos una parte muy importante de la ley que dice que el Estado no debe interferir. Esto incluye también el uso de programas espía, por ejemplo, o presionar a los periodistas para que revelen sus fuentes. Este tipo de ataques intrusivos contra los medios de comunicación los vemos en algunos países.

También creemos que deberíamos tener medios de comunicación de servicio público en todos los Estados miembros, no medios de comunicación estatales ni medios de comunicación de partidos. Y en tercer lugar, creo que todavía tenemos que tratar de lograr un cierto equilibrio entre los medios de comunicación y las plataformas online, porque las plataformas online acaparan demasiado poder y están moderando los contenidos. Y queremos que el contenido producido por los periodistas profesionales sobreviva y no sea eliminado o de alguna manera o expulsado.

No ha mencionado ningún país en concreto.

Vera Jourova:

Sí. Ha preguntado por los países... No me voy a esconder. Me sentí frustrada cuando me preguntaron muchas veces, también en esta casa, ¿cómo va a ayudar a los medios de comunicación en Hungría? hablo de KESMA (conglomerado mediático pro gubernamental en Hungría) , que es, en nuestra opinión, lo que plantea una concentración demasiado alta de la propiedad de los medios de comunicación bajo un mismo techo, lo que va en contra del pluralismo de los medios.

Además, tuvimos que reaccionar sobre la radio KLUB y el problema de la licencia (una radio de la oposición húngara que perdió su frecuencia) . Sí, lo abordamos con el proceso de infracción basado en las normas de telecomunicaciones. Pero vimos problemas en Polonia con el plan de aumento de la fiscalidad de algunos medios de comunicación o los problemas a los que se enfrentaba TV 24.

Y tengo que decirles que estoy harta de decir que no puedo ayudar y que no podría ayudar. Aún así, no puedo ayudar. Porque los medios de comunicación no tienen una protección más fuerte que cualquier otro actor del mercado único. Así que necesitamos mucho más de los medios de comunicación que de, por ejemplo, los fabricantes de calcetines. Nada en contra de los productores de calcetines, pero para los medios de comunicación tenemos una tarea especial. Tienen que hacer el trabajo adecuado para proteger la democracia.

Ha mencionado varias veces la concentración de la propiedad. Pero, ¿cómo puede la Unión Europea tocar este tema si no utiliza la ley de competencia?

Vera Jourova:

A la ley de competencia le faltó aportar soluciones. Lo consulté varias veces con mi querida colega Margrethe Vestager, y vimos que los criterios de actuación son demasiado altos. Y la necesidad de venir con un conjunto especial de normas para la competencia en el mercado de los medios de comunicación resultó ser necesaria. Así que venimos con varios criterios que tendrán que ser evaluados para hacer un juicio o evaluación si la concentración significa que el pluralismo puede disminuir.

¿Y qué pasa con el uso de programas espía contra los periodistas? Lo hemos visto en muchos países. Y en algunos países es legal, de hecho. Entonces, ¿cómo evitar que los periodistas sean objeto de programas espía?

Vera Jourova:

Estamos mencionando explícitamente dos razones o dos situaciones en las que este software espía podría ser utilizado por el Estado, no por organismos privados, por el Estado: sólo cuando hay un caso justificado de amenaza, alguna cuestión relacionada con la seguridad nacional o cuando se esté investigando un delito grave. Ambos casos tienen que estar justificados y tienen que ser bendecidos por el tribunal porque todavía estamos en la situación en la que tenemos que respetar la Carta de Derechos Fundamentales.

Hemos oído en el discurso de la presidenta von the Leyen que algunas potencias extranjeras, autocracias extranjeras, están atacando a la Unión Europea desde dentro con caballos de Troya. ¿Sabe usted quiénes son?

Vera Jourova:

Tenemos un buen mapa de quiénes son los troyanos rusos en nuestro territorio. Quiénes son los aliados. Quiénes son los apoderados. A veces los idiotas útiles. Las personas individuales que lo hacen por dinero o por algunas razones ideológicas. Y lo que podemos hacer... no podemos silenciar a la gente por declarar lo que piensan o compartir sus opiniones.

Tenemos que luchar contra la falsificación de los hechos. Por eso, al introducir las medidas contra la desinformación y la propaganda rusa, tenemos una combinación de, por ejemplo, la comprobación de los hechos o la desmonetización de estos canales que sabemos que son los que difunden esa desinformación en Europa. Estamos bajo la presión de Rusia en el sector de la energía, de la economía y especialmente en el de la energía, estamos acostumbrados a decir que la energía es utilizada como un arma contra nosotros por Putin, pero también las palabras son utilizadas contra nosotros. Y creo que no debemos ser ingenuos y tenemos que hacer más.