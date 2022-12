Este es su resumen de buenas noticias. Aquí están los titulares positivos de esta semana:

El primer ensayo mundial de transfusiones de sangre cultivada en laboratorio ha sido exitoso; unas nuevas gafas de sol permiten a las personas sordas y con problemas de audición "ver" y recordar conversaciones; las mentes académicas jóvenes más brillantes del mundo han presentado 100 ideas que tienen el potencial de cambiar nuestras vidas; un grupo de científicos ha descubierto que las claras de huevo filtran los microplásticos y la sal del agua; y un estudio revela que una práctica de la meditación diaria puede ser tan eficaz como un fármaco para calmar la ansiedad.

1. El primer ensayo mundial de transfusiones de sangre cultivada en laboratorio ha sido exitoso

En el Reino Unido se ha producido un avance científico que podría cambiar la vida a millones de personas.

Unos investigadores han inyectado por primera vez sangre creada en laboratorio.

El ensayo clínico es un primer paso clave para que los pacientes que necesitan transfusiones con frecuencia, o que tienen tipos de sangre raros que son difíciles de obtener de donantes, puedan disponer de glóbulos rojos cultivados en laboratorio.

Hasta ahora, se han hecho transfusiones de glóbulos rojos cultivados en laboratorio a dos personas. Y no se ha informado de ningún efecto secundario inesperado.

Dado que las células cultivadas en el laboratorio están recién hechas, la esperanza es que funcionen mejor que las donaciones de sangre normales.

Más información sobre el ensayo y sus perspectivas aquí, escrito por Natalie Huet para NEXT, la sección centrada en el futuro de Euronews.

2. Unas nuevas gafas de sol permiten a las personas sordas y con problemas de audición "ver" y recordar conversaciones

XRAI, una empresa que desarrolla un software que permite a las personas sordas y con problemas de audición "ver" las conversaciones a través de la realidad aumentada (RA) y de gafas inteligentes, se ha lanzado oficialmente al mercado mundial.

Las gafas XRAI pueden añadir subtítulos a todo lo que el usuario escucha, así como ofrecer traducción en tiempo real de nueve idiomas: Inglés, chino (mandarín), japonés, coreano, español, francés, portugués, alemán e italiano; ofrecer breves resúmenes de cualquier conversación o instrucción que el usuario haya tenido al utilizar el software; y responder a sus preguntas.

The company says the glasses are not solely for the hard of hearing, but for anyone interested in having subtitles for almost any aspect of their daily life.

Tras meses de prueba, las gafas XRAI y su aplicación ya están disponibles. Y tan pronto como los usuarios las reciban, pueden empezar a subtitular sus vidas de inmediato.

Ve el vídeo de arriba para ver una demostración de cómo funciona la tecnología.

3. 100 ideas que tienen el potencial de cambiar nuestras vidas

La semana pasada, algunas de las mentes académicas jóvenes más brillantes del mundo presentaron 100 ideas que podrían cambiar el mundo en los premios de Prototipos para la Humanidad 2022.

Se seleccionaron cuatro ganadores por sus soluciones concretas y rápidamente utilizables para retos urgentes.

1. FormaCyte, un implante que suministra insulina de forma sostenida para el tratamiento de la diabetes de tipo 1, de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur. FormaCyte permite a los usuarios controlar sus niveles de glucosa en sangre sin necesidad de recurrir a fármacos inmunosupresores, que implican diversos riesgos.

"AkoFresh", propuesto por la Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah de Ghana.

2. AkoFresh combate el desperdicio de alimentos antes de su comercialización, que se cree que ronda entre el 30% y el 50%. Para ocuparse, proponen una unidad de almacenamiento en frío alimentada por energía solar, que podría aumentar los ingresos estacionales de los agricultores en más de 10 millones de dólares.

El equipo que lo ha creado también calcula que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 15% en comparación con los sistemas actuales.

3. Aerostat, de la Universidad Técnica de Oriente Medio. Se trata de un tanque de helio mecánico y reutilizable, sensible al humo, que se infla cuando se detecta humo en el bosque, elevándose por encima de las copas de los árboles, lo que permite a las torres de vigilancia ver la advertencia antes de que el fuego se extienda.

4. Una batería que captura de carbono de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

La captura de carbono puede ser una operación muy costosa, pero este invento permite a las empresas generar y almacenar electricidad mientras lo hacen, haciendo la captura de carbono una operación rentable.

4. Las claras de huevo filtran los microplásticos y la sal del agua

El humilde huevo podría ser un improbable aliado en la batalla contra la contaminación del plástico, según científicos de la Universidad de Princeton.

Una innovadora investigación demostró que las claras de huevo pueden eliminar la sal y los microplásticos del agua de mar con una eficacia del 98% y el 99% respectivamente.

Una vez liofilizadas y sobrecalentadas, las claras de huevo forman una estructura de "aerogel" que actúa como un colador de malla muy ajustado, tamizando los desagradables microplásticos o la sal del agua.

¿Pero, son las claras de huevo una solución escalable a la contaminación por microplásticos?

No, los huevos por sí solos no van a resolver este problema: los humanos hemos producido más de 8.300 millones de toneladas de plástico desde la década de 1950.

Pero si el grupo de investigación encuentra una forma de perfeccionar el proceso, podría ayudar a la purificación del agua a mayor escala.

Más información sobre el experimento aquí, escrito por Charlotte Elton para Green, la sección de medio ambiente de Euronews.

5. La meditación diaria puede ser tan eficaz como un fármaco para calmar la ansiedad.

Nuevos ensayos clínicos han demostrado que la meditación puede ser tan eficaz como la medicación para controlar la ansiedad.

Los investigadores reclutaron a 276 adultos a los que se les había diagnosticado trastornos de ansiedad y los dividieron en dos grupos. Un grupo tomó la dosis inicial estándar de Lexapro, un medicamento para la ansiedad ampliamente recetado y bien estudiado,

A la otra mitad se le asignaron 45 minutos de meditación diaria durante ocho semanas, clases de mindfulness en una clínica local y un retiro de un día alrededor de la quinta o sexta semana.

Después de ocho semanas, ambos grupos experimentaron una reducción de alrededor del 20% en la gravedad de sus síntomas.

El artículo se publicó en la red Jama el 9 de noviembre. Obtenga más información aquí.

