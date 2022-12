Rosalía hace historia. Se ha convertido en la primera artista femenina de habla hispana en protagonizar la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero.

Titulado "Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop", el artículo elogia la capacidad de la española para "resistir las presiones de la industria" y, "con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras", grabar "uno de los álbumes más audaces de 2022".

En efecto, el álbum de "Motomami" no sólo le ganó a Rosalía el Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa, sino también el de álbum del año.

"Mientras hacía este disco pensaba en todas esas otras mujeres que lo han hecho y pensaba, si ellas pudieron hacerlo, es posible para mí. Cuando vi la música que hizo Bjork, los discos que han hecho Kate Bush, Patti Smith, todas ellas son inspiraciones para mí, son mujeres a las que admiro. Y el hecho de que hoy, bueno, hayan celebrado un disco hecho y dirigido por una mujer. Al mismo tiempo, tengo colaboradores, pero eso no significa que nadie haga el trabajo por mí. Así que estoy muy contenta, muy orgullosa de que hoy hayamos ganado un Grammy", declaró Rosalía tras haber recibido su premio.

La mayoría de los medios de prestigio internacional han situado "Motomami" entre lo mejor de la cosecha musical de 2022, entre ellos The New York Times, NME, Pitchfork y The Guardian.