Las mujeres afganas protestan contra el veto de los talibanes

Las fuerzas de seguridad de los talibanes reprimieron este sábado una protesta de decenas de mujeres en el oeste de Afganistán que se manifestaban en contra del veto a la educación universitaria impuesto esta semana por los fundamentalistas en todo el país.

En solidaridad, un grupo de estudiantes afganas y otros ciudadanos salieron a protestar en Quetta en Pakistán. Las estudiantes se manifestaron con pancartas y coreando eslóganes contra los talibanes.

"No se puede ver ninguna nación en el mundo que haya conseguido o consiga algunos logros sin educación, por lo que prohibir a las niñas la educación o no permitirles recibir educación es una decisión miserable, y no hay ninguna nación en el mundo, que pueda incumplir o prohibir a las niñas recibir educación", dijo Abdul Baki, estudiante afgano en Pakistán.

En adición al veto a la educación universitaria femenina, los talibanes en Afganistán han anunciado que también estará prohibido para las mujeres trabajar en cualquier organización no gubernamental, quiere decir, no podrán colaborar con ninguna ONG.