Balance anual de Zelenski en la Rada ucraniana

El presidente ucraniano considera la reconstrucción del territorio como el mayor proyecto económico de Europa. Volodímir Zelenski así lo ha aseverado en el último discurso en la Rada de este 2022 en el que hecho balance de lo acontecido el último año, en el que su país ha sido invadido por Rusia.

Considera, además, que su país está camino de la victoria y se ha referido al lugar que acapara los principales combates, la ciudad de Bakhmut, situada en el Donbás, asegurando que todavía resiste a pesar de los continuos ataques.

El ministro francés de Defensa, Sebastien Lecornu, ha visitado Kiev el mismo día para reforzar su apoyo a Ucrania, que ha sido objeto de críticas por ser más humanitario que militar. Por ahora, se desconocen los posibles acuerdos que se puedan alcanzar.

El Ministerio de Defensa ruso por su parte ha publicado el miércoles imágenes de lo que describió como "trabajos de combate de las tripulaciones de los helicópteros Mi-35 y Mi-28 del Distrito Militar Occidental durante una operación militar especial2".

Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa sostiene que "todavía no hay ningún plan de paz por parte de Ucrania. Y no puede haber ningún plan de paz ucraniano que no tenga en cuenta las realidades actuales en relación con el territorio ruso, la incorporación de las nuevas cuatro regiones a Rusia. Cualquier plan que no reconozca estas realidades no puede considerarse un plan de paz."

Otras imágenes del ministerio de Defensa ruso muestran supuestamente trabajos de reconstrucción de parte de una carretera clave que une Moscú con Crimea. La infraestructura proporciona una alternativa más rápida al puente de Crimea y el Kremlin lo considera una de las principales victoria en su invasión de Ucrania.