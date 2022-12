Serbia anuncia la retirada de barricadas en el norte de Kósovo

El **presidente de Serbia,**Aleksandar Vučić, anunció el miércoles que los serbios de Kósovo empezarán a retirar las barricadas y los bloqueos de carreteras a partir del jueves a primera hora de la mañana en el norte de Kósovo.

Tras 19 días de bloqueo, los líderes de Serbia y Kósovo se han comprometido para rebajar las tensiones. Justo un día después de que Serbia pusiera sus tropas cerca de la frontera con Kósovo en "estado de alerta total de combate".

Los que juegan con la existencia misma de los serbios en Kósovo deben saber que, igual que no lo permitimos ahora, tampoco lo permitiremos en el futuro. Aleksandar Vučić Presidente de Serbia

"No es un proceso sencillo, y no puede hacerse en dos horas, como algunos imaginaban. Pero en un plazo de 24 a 48 horas se retirarán las barricadas. Esto no significa que la desconfianza no haya desaparecido. Los que juegan con la existencia misma de los serbios en Kósovo deben saber que, igual que no lo permitimos ahora, tampoco lo permitiremos en el futuro", dijo el presidente en una rueda de prensa.

Las tensiones entre ambos países han aumentado en los últimos meses por la decisión del gobierno de Kósovo de prohibir las matrículas expedidas por Serbia.

La situación llegó a un punto crítico en las dos últimas semanas por la detención de un ex agente de policía serbio de Kósovo durante unas protestas en contra de esta medida, lo que generó el levantamiento de múltiples barricadas en el norte del país.