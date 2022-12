Tras tres años de pandemia, el mundo entero vuelve a estar pendiente de China.

Parece que la historia se repite: a las puertas del Año Nuevo chino, con cientos de miles de personas que ya han planificado su vuelta al país o la visita de familiares en el extranjero y las fronteras abiertas a partir del 8 de enero.

Incluso las medidas que están sobre la mesa y siendo debatidas estos últimos días recuerdan a las que ya se tomaron unos años atrás.

El pasado 26 de diciembre, el 52% de los pasajeros que iban en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Milán dieron positivo en la prueba Covid.

Son varios los países que han decidido aplicar restricciones, entre ellos, Estados Unidos, Japón, Japón, Taiwan, Malasia, India e Italia. España ha sido el último en sumarse a la exigencia de una prueba negativa para aquellas personas que vengan de China.

Euronews ha hablado con el director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Luis Enjuanes y el investigador ICREA del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat para conocer las claves del estallido de contagios en China.

¿Por qué la política Covid cero en China ha tenido un efecto rebote?

Durante los años de pandemia, la población china ha estado bajo estrictas medidas de rastreo y posterior confinamiento para cortar el virus de raíz.

Lo que en un principio fue visto con buenos ojos por la población, ya que situaba al país en una situación más favorable con respecto a Occidente, ha acabado teniendo el efecto contrario. Tras las protestas China decidió optar por una apertura relámpago.

“Occidente empezó a abrirse de manera gradual. Eso ha permitido que la gente se fuese infectando con Omicron que es un virus atenuado. Como esta variante corre mucho, ha reforzado la inmunidad de la población”, señala Enjuanes.

“En China, no ha habido esa ocasión para que la gente tuviera una inmunidad importante”, añade el virólogo.

El gigante asiático ha evitado a toda costa el contagio natural de la población por lo que, para el investigador del Instituto de Salud Global, China está viviendo lo que fue la primera o segunda ola de la Covid en Occidente.

“La política de Covid cero era difícilmente sostenible. Les hubiese salido muy bien la jugada si el virus hubiese dejado de circular, pero entendiendo que el virus seguirá circulando y que va a quedarse con nosotros durante mucho tiempo, en algún momento tenían que tomar esta decisión”, afirma Bassat.

“El problema es que, tomándola de manera tan abrupta, han dado barra libre a la circulación del virus y supone un enorme riesgo para la población”, sostiene.

¿Son menos efectivas las vacunas chinas?

Otro de los factores hacia el que apuntan ambos científicos es que la población China no está muy protegida por las vacunas. Mientras en España cerca del 92% de la población mayor de 12 años está vacunada con la pauta completa, en China esta cifra se reduce a la mitad.

“Solamente el 45% de los ciudadanos están vacunados, con lo cual, el grado de protección no se puede comparar al que tenemos en España”, asegura Enjuanes.

A esto se le suma que se ha probado que las dos vacunas del país, Sinovac y Sinopharm, son menos eficaces que las que se inoculan en Occidente (Pfizer-BioNTech y Moderna).

“Lo que se ha podido saber es que, para obtener una protección razonable, parecida a la que obteníamos nosotros con las dos dosis, se necesitan tres dosis de las vacunas chinas”, dice Bassat.

“El porcentaje de población que cuenta con este tipo de cobertura en China, que sería lo mínimo necesario para estar bien protegidos, cae dramáticamente. Y, sobre todo, cae en los grupos más vulnerables”, añade.

¿Podría la vacunación frenar la ola de Covid?

En plena convulsión social por el estallido de las protestas, el Ejecutivo chino anunció, a través de ​​la Comisión Nacional de Salud, su intención de "acelerar” la vacunación de los mayores de 80 años, un grupo de población donde solo el 66% está plenamente inmunizado.

El objetivo era también aumentar la tasa entre las personas de 60 a 79 años. ​​La limitada cobertura de vacunación de las personas mayores preocupaba a las autoridades.

El virólogo del CSIC argumenta que abrir el país tan bruscamente, en cuanto a movimiento nacional e internacional, sin haberse asegurado una campaña de vacunación efectiva ha sido un error.

“Tendría que haber sucedido al revés. Haber negociado con la población que los cambios y la apertura llegarían, pero que se tenía que hacer lentamente. Primero vacunar de manera masiva y después empezar a levantar restricciones”, señala.

Según el epidemiólogo de ISGlobal, la vacunación no podrá frenar la ola de Covid que está sufriendo China ya que las variantes son independientes de las vacunas que se usen. Es decir, no evitan el contagio, pero sí la enfermedad grave.

“Independientemente de que hayan millones de contagios al día, lo que se puede evitar con la vacunación es que hayan millones de muertes al día”, apunta Bassat.

¿Qué impacto tendrá la ola de contagios china en Occidente?

Todo apunta a que la explosión de contagios seguirá creciendo dentro de las fronteras chinas, pero la gran pregunta es si llegará a Occidente.

Ambos expertos coinciden en que tendrá repercusión en el mundo occidental, pero ésta será menor. Muy probablemente se produzcan nuevas olas en Europa, sin embargo, la afectación clínica debería ser relativamente baja en nuestro entorno.

“Seguro que habrá cascada de contagios, porque cuando tienes millones de casos en China, se aviva la llama de la transmisión. Es imposible frenarla. Ya se pueden poner medidas restrictivas en la entrada de los países que con tantos contagios es muy difícil de contener”, sostiene Bassat.

“Es cierto que existe una sensación de vuelta a la casilla de inicio, pero a nosotros esto no nos pilla desprevenidos. Nos pilla con una sociedad muy bien protegida. Yo me preocuparía más por aquellos países donde la vacunación no es tan buena”, afirma.

“Ahí sí hay mucho riesgo de que se reproduzca el virus y empiece a circular de nuevo de forma muy agresiva y que acabe causando muertes”, añade.

¿Tiene sentido exigir una PCR a los viajeros que vengan de China?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España exigirá en los aeropuertos españoles un test covid negativo o la pauta completa de vacunación contra la Covid a los viajeros procedentes de China.

La fecha de la implementación de la medida aún está por confirmar, pero el dispositivo ya se está preparando.

El virólogo comenta que, cuando una compañera suya viajó a China, estuvo una semana confinada en un hotel antes de poder viajar libremente y visitar a su familia.

“Nosotros también tenemos que hacer una cosa equivalente”, apunta.

“ Si la prueba que se les hace a los viajeros es negativa, entonces habría que dejarles pasar como a todos los demás. Sin embargo, si esto no es así, habría que tomar alguna medida para que no propaguen el virus por nuestro país o cualquier país de la Unión Europea. Esto es lo que hace Estados Unidos”, zanja.