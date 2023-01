"Crystal meth", casos de consumo en España para aguantar en el trabajo

Shabú es el nombre que se le da en Filipinas a la metanfetamina. Su consumo en España no es demasiado amplio. Sin embargo, el aumento de consumidores en algunas zonas de Barcelona ha despertado cierta preocupación sobre su posible consumo en otras zonas del país. La Asociación Intercultural Agape da apoyo a personas con dependencia de esta sustancia.

La mayoría de los consumidores de este estupefaciente trabajan en empleos precarios con jornadas maratonianas y dicen usar la metanfetamina para aguantar. Los filipinos en España representan el 98% de los consumidores de “crystal-meth” del país.

El número de ingresos de cuadros psicóticos por su consumo ha aumentado y los efectos son diversos.

Francina Fonseca es psiquiatra Experta en Adicciones del Hopital del Mar en Barcelona: “Es muy potente, mucho más potente, mucho más adictiva, y además no tenemos un tratamiento específico para manejar su consumo”, explica la psiquiatra que continúa enumerando los efectos, "disminuye la capacidad de concentración altera la memoria y las personas están como en una especie de sensación de apatía de dificultad para funciona, de no encontrar placer en otras actividades que no sea el consumo".

La Asociación Intercultural Agape da apoyo y asistencia a muchos adictos al shabú, pero a veces, la fundación tiene que derivar casos al hospital.