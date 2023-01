Perú | El caos social llega a Cuzco y Puno rinde tributo a los fallecidos en las protestas

Los residentes de Juliaca llevan un ataúd con el nombre del fallecido y el mensaje: "Dina me mató a balazos". Puno, Perú. - Derechos de autor Hugo Curotto/Copyright 2023 The AP. All rights reserved