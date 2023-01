Turquía advierte a Suecia que no dé por seguro el levantamiento del veto para su entrada en la OTAN tras la quema de un ejemplar del Corán el pasado sábado ante su embajada en Estocolmo. El presidente Recep Tayip Erdogan, ha pedido respeto para su país y la fe de los musulmanes.

"No esperen nuestro respaldo"

"Está claro que aquellos que han cometido semejante ignominia frente a la embajada de nuestro país no pueden esperar ninguna benevolencia por nuestra parte respecto a su solicitud de adhesión a la OTAN... Les dijimos desde el principio que si dejan a las organizaciones terroristas fuera de control en sus calles, en sus callejones, por todas partes, y luego esperan que los apoyemos para entrar en la OTAN... Eso no va a pasar. No esperen semejante respaldo por nuestra parte".

Tuit del presidente turco criticando la ofensa de la quema del Corán

Un acto contestado con una concentración frente al consulado sueco en Estambul, donde se prendió fuego una foto del ofensor, el activista antiislámico Rasmus Paludan. El principal grupo talibán paquistaní también ha condenado lo sucedido.

Elecciones en mayo

Erdogan anunció en la misma intervención la convocatoria de las próximas elecciones parlamentarias y la primera vuelta de las presidenciales para el próximo 14 de mayo.