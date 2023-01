El 1 de enero, Croacia adoptó el euro y se convirtió en el miembro número 20 de la Eurozona y el miembro número 27 del espacio Schengen, una zona sin controles fronterizos internos. Para hablar de ello, estoy en Davos con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković.

Fay Doulgkeri, Euronews:

Comencemos hablando de este hito en la historia de su país, la adhesión a la zona euro y al espacio Schengen. En primer lugar, ¿cómo va la transición para el Gobierno y, lo que es más importante, para los ciudadanos?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"Así es, el 1 de enero de 2023 fue un momento histórico. Somos el único país hasta ahora que se ha unido en el mismo día tanto a la eurozona como al espacio Schengen. Y, por supuesto, la transición, que es desde el punto de vista técnico, todo lo que estaba bajo el control del Estado, salió muy bien. No hubo problemas. Los cajeros automáticos estaban funcionando. Había suficientes monedas de euro, billetes de euro. Todo el sistema de transferencias de pagos funcionaba perfectamente. Tuvimos las dos primeras semanas de uso dual de kunas croatas y euros sin ninguna dificultad. A partir del domingo, ya solo usaremos euros, por lo que podemos decir que ha estado muy bien. El único incidente que tenemos es que algunos de los operadores económicos subieron sus precios en el contexto de redondear los precios de kunas a euros, lo que no es justo. Y ahora tenemos las diferentes inspecciones que se ocupan de estos temas y tratan, como Gobierno, de convencerlos de que vuelvan a poner los precios como estaban a finales de diciembre de 2022".

Fay Doulgkeri, Euronews:

Además, esta es la mayor preocupación de los ciudadanos cuando entran en la zona euro, que los precios suban, especialmente ahora que tenemos la crisis del coste de la vida. ¿Está tomando ya medidas especiales contra esto?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"Por supuesto, como todos los demás a nivel mundial en el continente europeo, en Croacia, nos hemos enfrentado a las ramificaciones de la agresión de Rusia contra Ucrania, sus consecuencias en la crisis energética, en la crisis alimentaria, en las presiones sobre la inflación. Los seis años que Croacia invirtió para unirse a la zona euro coincidieron con un contexto global alterado, que influyó también en el aumento de los precios en Croacia, en la inflación... Solo me gustaría decir que en 2022, según nuestra oficina de estadística, la inflación en Croacia fue del 10,8 %, apenas un 1 % por encima de la media de la zona euro, pero inferior a la de todos los países de la UE que están en Europa Central y del Este y no tienen el euro. Creemos que esta pequeña situación se calmará, que las cosas volverán a la normalidad. Tenemos medidas y por supuesto nosotros, como Gobierno, intervinimos mucho. Hubo un paquete de 3 600 millones de euros para nuestros ciudadanos y nuestros operadores económicos en 2022 para preservar la cohesión social y evitar las fracturas sociales. Diría que cuando el Estado hizo todo lo que pudo, es justo que todos los actores de nuestro sistema, incluidos algunos de los operadores económicos, insisto, algunos, no todos, se comporten adecuadamente".

Fay Doulgkeri, Euronews:

Y ahora vamos a la razón de toda esta crisis que estamos viendo. Europa, Estados Unidos, la comunidad internacional en general, han impuesto sanciones contra Rusia para limitar su capacidad de financiar esta guerra. Pero, el presidente Zelenski dice que no es suficiente. ¿Cree que Europa está haciendo lo suficiente?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"Bueno, tengo que decir que la situación con la agresión de Rusia contra Ucrania, que ya lleva casi 11 meses, es una situación sin precedentes en el continente europeo. Fuimos víctimas de la agresión a principios de los noventa, pero la escala de esta campaña militar contra Ucrania es mucho mayor y las consecuencias para las personas asesinadas, las que han tenido que buscar refugio, los enormes daños materiales y, por supuesto, las consecuencias para toda Europa. Mi sensación como uno de los líderes del Consejo Europeo es que nunca hemos visto, hasta ahora, tal unidad de la Unión Europea, tal determinación, una condena tan clara y articulada contra Rusia y un grado tan enorme de solidaridad con Ucrania, no sólo en lo político, en lo diplomático, en lo económico, en lo financiero, en lo humanitario, sino también en lo militar".

Fay Doulgkeri, Euronews:

¿Cómo cree que terminará esta guerra?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"Como todo conflicto, terminará en la mesa diplomática. Pero la clave es que apoyemos a Ucrania en la recuperación de sus territorios, en la preservación de su soberanía, en la preservación del orden constitucional. Y toda la lucha heroica del pueblo ucraniano y sus militares y sus líderes, que decidieron quedarse y estar con su gente, finalmente será el elemento ganador".

Fay Doulgkeri, Euronews:

Ya que ha mencionado la guerra en su país, hace 30 años, ¿hay alguna lección que podría ser útil, que podría aplicarse y podría ser útil para la situación en Ucrania en este momento?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"He estado haciendo propuestas durante los últimos ocho años, desde la crisis de 2014, desde la ocupación de Crimea, los referéndums ilegales, la anexión y todo lo que sucedió en las regiones de Donetsk y Lugansk. En ese momento, yo era miembro del Parlamento Europeo y jefe de la delegación para Ucrania. Y la experiencia de Croacia, que hemos vivido, y acabamos celebrar el 25 aniversario de la reintegración pacífica, no puedo enfatizar más, para los medios rusos en particular, la reintegración pacífica de los antiguos territorios ocupados de Eslavonia Oriental, a través de la mediación diplomática, a través de la participación de las Naciones Unidas, a través de mecanismos especiales que aseguraron que todos los que vivían allí pudieran quedarse, y todos aquellos que querían que Croacia reconstruyera su integridad territorial y orden constitucional tuvieron éxito. Esa fue una operación fantástica hace 25 años, y creo que ese fue el modelo que podría y debería haberse aplicado también para las regiones de Donetsk y Lugansk".

Fay Doulgkeri, Euronews:

Cerremos esta charla. Vamos a hablar un poco sobre los Balcanes, una región donde últimamente han aumentado las tensiones. Vemos tensiones en Bosnia, donde hay una gran comunidad croata, y también hay tensión entre Serbia y Kosovo. ¿Cree que podríamos ver una desestabilización en la zona?

Andrej Plenković, primer ministro de Croacia:

"No. Nunca hubo más compromiso al más alto nivel de la Unión Europea con la región de los Balcanes Occidentales, que en el transcurso de 2022. Creo que todos mis colegas entendieron que necesitamos comprometernos más, hablar con los líderes e influir en el proceso. Esto está ocurriendo. En segundo lugar, Serbia y Montenegro están negociando. Finalmente, Macedonia del Norte y Albania iniciaron las negociaciones de adhesión. A Bosnia y Herzegovina se le concedió el estatus de candidato y Kosovo ha solicitado su ingreso. Lo que los países de la región deben hacer ahora es aliviar las tensiones entre ellos, abordar los problemas de funcionamiento del Estado y la democracia en muchos de ellos y, además, aliviar las tensiones que antes eran las causas del conflicto y también la situación militar. Creo que con una participación y un compromiso tan altos de los socios europeos en las instituciones de la UE, no pasaremos por algún tipo de incidente que pueda conducir a la desestabilización. Pero debemos tener cuidado, permanecer comprometidos y todos los líderes deben asumir su propia responsabilidad. Porque cuantos más países sean estables y funcionen, más rápido será su camino hacia la Unión Europea".