Ciudades de toda Francia han quedado prácticamente paralizadas este martes en una nueva protesta nacional contra las reformas de las pensiones previstas por el Gobierno de Emmanuel Macron.

El presidente quiere retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, frente a la firme oposición de sindicatos y partidos de izquierda. El Elíseo también planea adelantar al año 2027 el alargamiento a 43 años —actualmente son 42— del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa.

En la calle, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia insumisa, resumía en pocas palabras el sentido de la jornada: "Es una especie de levantamiento ciudadano", decía Melenchon. "Gente que protesta contra el hecho de que quieran arrebatarles esta cosa tan simple: el derecho a llevar una existencia humana y, por tanto, a dejar de trabajar a partir de cierta edad. Porque el cuerpo, la mente, los nervios, todo está agotado".

Desde primera hora del día moverse en transporte público ha sido toda una odisea, con las distintas opciones reducidas a un servicio mínimo. Los paros, no obstante y según las encuestas, cuentan con un amplio apoyo ciudadano.

"No puedo participar en la manifestación, pero estoy con ellos, ¡totalmente!", decía un joven. "En todos los asuntos. He oído que no es igual para las mujeres".

"Creo que se nos pide que hagamos un esfuerzo y demás, pero, ¿y el Gobierno? ¿Están ellos haciendo un esfuerzo? ¿Están haciendo lo mismo? No lo creo, no lo creo en absoluto", se lamentaba otra ciudadana.

Los que más se verían afectados por los cambios propuestos, los jóvenes, también han formado parte de estas movilizaciones. Los sindicatos aseguran que el movimiento se ha extendido a más sectores que nunca.

Por supuesto, el despliegue de las autoridades también se ha hecho notar, con más de 10.000 agentes en las calles, 4000 de ellos solo en París, para tratar de mantener el orden en las cerca de 240 movilizaciones convocadas a lo largo y ancho del país.

Y esto no es todo. Los organizadores prometen más jornadas de protestas a lo largo de las próximas semanas. Desde el Elíseo, mientras tanto, aceptan algunas enmiendas menores, si bien dejan claro que la cuestión principal, la edad de la jubilación, no es debatible.