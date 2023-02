La ONU advierte de una "guerra más amplia" en Ucrania

Según el Ejército ucraniano, los militares han repelido ataques en 14 asentamientos alrededor de Bajmut en las últimas 24 horas. Un pueblo ubicado al norte de la ciudad asediada ha quedado totalmente destruido.

Sin indicios de que las partes implicadas se acerquen a la mesa de negociaciones, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho una dura advertencia. "La invasión rusa de Ucrania está infligiendo un sufrimiento incalculable al pueblo ucraniano, con profundas implicaciones globales. Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen aumentando. Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia. Me temo que lo está haciendo con los ojos bien abiertos".

Polonia ha desplegado las baterías de misiles Patriot de Estados Unidos en la capital del país, Varsovia, como parte de los ejercicios militares.

El país está tomando medidas adicionales para fortalecer sus capacidades defensivas a medida que la invasión de Rusia en la vecina Ucrania entra en su segundo año a finales de este mes.

Y las consecuencias de la guerra son muy reales: el lunes se celebró en Kiev el funeral de un soldado que murió luchando en el frente en el este de Ucrania.

Falleció en la intensas batallas de artillería en Bajmut contra las tropas rusas el mes pasado.