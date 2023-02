Situado en la región de Bucha, en el norte de Kiev, el pueblo de Horenka fue uno de los más castigados de la zona en las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania.

Allí más de mil edificios quedaron destruidos, entre ellos muchas viviendas particulares. En la zona en la que estaba la casa de Tetiana y su familia un grupo de jóvenes voluntarios ha acudido en su ayuda para retirar los escombros.

Olena Liashenko es la coordinadora de 'Brave to Rebuild' y participa en las labores de voluntariado. Destaca: "Desgraciadamente, los propietarios de estas casas no tienen la posibilidad ni el dinero para despejar el terreno. Cuando pierden su casa, lo pierden todo. Por eso trabajamos aquí como voluntarios para ayudarles a reconstruir al menos algo. Requiere mucho tiempo y mano de obra, pero no hay otra opción para despejar el terreno".

La propiedad de Tetiana quedó reducida a escombros después de que una bomba cayera en el patio. Los esfuerzos de los voluntarios le han devuelto la esperanza ...

"Me rescataron de este mundo en ruinas. Ahora mismo estamos limpiando el terreno para que en el futuro podamos reconstruir algo", señala Tetiana. _"_Me encanta este lugar y no iré a ningún otro. Quiero quedarme aquí", añade.

Los voluntarios se han comprometido a ayudar hasta que el terreno esté completamente limpio. Roman es un estudiante de matemáticas de 20 años. Como todos los presentes, dedica su tiempo libre a reconstruir su país.

"Hace casi un año que empezó la guerra y todavía hay muchos escombros que hay que retirar y levantar de nuevo. Podría ser yo. Vivo a 5 km de aquí, esta podría ser mi casa. Así que si no ayudo a la gente que vive aquí, ¿quién lo hará?", recuerda Roman.