El presidente sirio ha arremetido contra Occidente durante su primera visita a las zonas afectadas por el terremoto. Rodeado de una nube de periodistas a su paso por Alepo, Bashar al Assad criticó el mantenimiento de las sanciones contra su régimen.

"Parece que Occidente ha dado prioridad a la política sobre un caso humanitario. Esto no es correcto, dar prioridad a un caso sobre otro significa que los dos casos están ahí. Sin embargo, el caso político está ahí, pero el humanitario no. Es natural politizar algo natural, pero el sentimiento humano no está ahí, no está ahí ahora, ni en el pasado, ni durante la colonización, ni antes de la colonización, ni después de la colonización. La colonización se ha basado desde hace 600 años en matar, en expoliar a la gente", dijo al Assad.

Rusia ha enviado 20 toneladas de ayuda humanitaria a Siria y Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones relacionadas con el suministro de ayuda en caso de catástrofe. El terremoto ha dejado cerca de 3 000 muertos en Siria, un país devastado tras 12 años de guerra.

Gobierno sirio autoriza el envío de ayuda a áreas que escapan de su control

El Consejo de Ministros sirio autorizó hoy el envío de la ayuda humanitaria internacional a toda Siria, incluidas las zonas opositoras que escapan a su control y que apenas han recibido asistencia y suministros, informó la agencia de noticias oficial SANA.

La distribución de estos suministros estará supervisada por la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Árabe Siria, que contarán con el apoyo de las Naciones Unidas para que la asistencia "llegue a quienes la merecen".

SANA no aclaró si Damasco va a compartir con las áreas opositoras de Idlib y Alepo (noroeste) la ayuda que ha estado recibiendo de países aliados y neutros en sus aeropuertos y pasos fronterizos, o si, por el contrario, el anuncio se refiere solamente a que permitirá que pasen por sus zonas suministros para las regiones rebeldes.

Ese bastión opositor recibe habitualmente ayuda humanitaria de forma directa a través del paso fronterizo de Bab al Hawa, que une Idlib con Turquía, para evitar que los suministros pasen por las manos del Gobierno de Bachar al Asad.

Sin embargo, en los últimos meses la ONU ya había hecho algunos envíos "translineales" desde dentro de Siria, pasando por las áreas en manos de Damasco, mientras que las Naciones Unidas tenían previsto que otro convoy llegase al noroeste en los próximos días a través de esta modalidad.

En circunstancias normales, los expertos coincidían en que el traslado "translineal", pasando por los frentes en manos de actores rivales, presentaba muchas limitaciones, aunque en las actuales circunstancias muchos han llamado a aumentar la frecuencia de estos envíos para hacer llegar el mayor número de ayuda posible a las zonas opositoras.

Cascos Blancos denuncian que no han recibido ayuda de la ONU tras seísmo

Raed Saleh, líder de los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que operan en las áreas opositoras sirias, denunció este viernes que aún no han recibido ninguna ayuda de las Naciones Unidas para las labores de búsqueda y consideró que "la burocracia de la ONU participó en la matanza del pueblo sirio".

"He hablado con un responsable de la ONU, pregunté sobre las causas (del retraso) y me contestó que por motivos burocráticos. Hoy la burocracia de la ONU participó en la matanza del pueblo sirio", lamentó Saleh en una rueda de prensa desde la provincia noroccidental de Idlib y retransmitida en directo de forma telématica.

El líder de los Cascos Blancos criticó que, pasado tanto tiempo del seísmo registrado la madrugada del pasado lunes, "ya no habrá ninguna asistencia humanitaria que afecte al rescate de personas" y los esfuerzos se concentran ahora en "acelerar el proceso de recuperar los cadáveres de debajo de los escombros".

"Nuestras operaciones consisten ahora en buscar y rescatar cadáveres. La posibilidad de encontrar a personas vivas es escasa tras 108 horas", aseveró, visiblemente enfadado.

También se puso en contacto con un responsable de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para demandar una investigación sobre "por qué hubo negligencia en las zonas del noroeste de Siria, y por qué las ayudas llegaron a las zonas del régimen y no al noroeste".

"Os juro que nos hemos esforzado al máximo", sentenció Saleh, al agregar que el número de muertos aumentará en las próximas horas debido a la "gran cantidad" de cadáveres que permanecen bajo los escombros.

En casi cinco días, solo han llegado a las áreas opositoras del noroeste de Siria dos convoyes de la ONU, uno ayer formado por seis camiones y otro hoy, con 14 vehículos, ambos arribados a través del paso fronterizo de Bab al Hawa, que une Idlib con Turquía.

Ninguno de los dos envíos recibidos por estas áreas, rodeadas de territorio en manos de actores rivales y solo accesibles de forma directa desde el otro lado de la divisoria turca, incluía maquinaria para ayudar en las labores de rescate ni otros materiales para los socorristas.

Los Cascos Blancos han alertado reiteradamente de que no cuentan con recursos suficientes para lidiar con la situación.

Los seísmos, con epicentro en Turquía, han dejado ya al menos 3.384 muertos en toda Siria, de los cuales 2.037 fueron registrados en áreas opositoras del noroeste del país, según el grupo de rescatistas Cascos Blancos.