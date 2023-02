Un "objeto a gran altitud" fue derribado "por indicación del presidente de EEUU" ya que suponía una "amenaza fundada" para "vuelos civiles"

Eso es lo que dice el Pentágono después de que un avión F-22 disparara contra el objeto que se encontraba volando sin rumbo sobre Alaska.

El tamaño fue descrito como el de un coche pequeño y volaba a una altitud de más de 12 kilomentros

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha destacado:

"No entendemos el objetivo final. No tenemos ninguna información que confirme un propósito declarado para este objeto. Esperamos poder recuperar los restos, ya que cayeron no sólo en nuestro espacio territorial, sino también en lo que creemos que es hielo. Por lo tanto, se hará un esfuerzo para recuperarlo. "

Esto ocurre después de que un globo chino fue derribado la semana pasada. Este elevó la preocupación por la seguridad en el país.

Además, el "globo espía" chino tenía capacidad para maniobrar, pero el "objeto" que fue derribado hoy no tenía esa habilidad y estaba a merced del viento, detalló el portavoz.

A la hora de dar la orden de derribar el "objeto", uno de los factores que preocupaba a Biden era la altitud a la que volaba, de unos 12 kilómetros, lo que lo situaba a una altura en la que podía interferir con la trayectoria de aviones civiles, detalló Kirby.

A diferencia del "objeto" derribado, el "globo espía" chino volaba a unos 20 kilómetros de altura.

El "objeto" fue derribado sobre unas aguas que están congeladas en el estado de Alaska y, ahora, se están recolectando los fragmentos del ente derribado para determinar exactamente de qué se trataba, detalló Kirby.

El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, precisó en una rueda de prensa posterior que el objeto fue derribado por el Comando Norte de EE.UU. a las 18.45 GMT de este viernes sobre la costa noreste de Alaska.

El artilugio fue detectado el jueves y abatido este viernes por un caza F-22 de EE.UU. que salió de la base conjunta de Elmendorf en Alaska con un misil de tipo aire-aire AIM-9X, porque consideraron que existía "una amenaza razonable" para los aviones comerciales al sobrevolar a una altura similar que este tipo de aparatos.

Preguntado por el motivo por el que este objeto fue derribado tan rápido tras su detección a diferencia del globo espía chino, que estuvo surcando los cielos de EE.UU. durante días, Ryder indicó que estudian cada caso de forma individual.

En esta vez, al ver que el objeto podía suponer una "amenaza razonable" para el tráfico aéreo civil se tomó la decisión de derribarlo.

Ryder hizo hincapié en que por ahora desconocen el origen del artefacto, aunque precisó que tenía el tamaño coche pequeño y que no era similar "ni en tamaño ni en forma" al globo espía chino.

Estados Unidos ha acusado al Gobierno chino de haber desarrollado, con la implicación de las Fuerzas Armadas, un "programa" de globos para labores de espionaje y que ya han sobrevolado más de 40 países en 5 continentes.

China defiende que el globo que derribó EE.UU. el sábado era un aparato meteorológico que se "desvió de su rumbo original" por "causas de fuerza mayor".

El descubrimiento de estos "globos espía" ha desencadenado una nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y China y motivó la suspensión de un viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático.