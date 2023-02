Google quiere utilizar esta técnica llamada predetección (prebunking). Pero, **¿qué significa exactamente?**Se lo preguntamos a Sander van der Linden, psicólogo social de la Universidad de Cambridge.

Prebunking es lo contrario de debunking. Es una técnica preventiva basada en la idea de la inoculación fisiológica. Así, al igual que las vacunas exponen a las personas a una dosis debilitada de un virus para tratar de desencadenar la producción de anticuerpos que ayuden a prevenir futuras infecciones, con la predetección ocurre lo mismo. Preventivamente tratas de refutar una falsedad futura o enseñas la técnica que se utiliza para engañar a la gente en Internet para que la gente pueda construir anticuerpos mentales de modo que cuando realmente se encuentren con eso en el futuro sean parcialmente inmunes.

El año pasado, Google ya había lanzado una campaña de predetección en Polonia, la República Checa y Eslovaquia de afirmaciones falsas sobre los refugiados ucranianos "causando una crisis de vivienda en estos países". Y este vídeo fue visto la friolera de 38 millones de veces - la mitad de la población de los 3 países.

"La guerra en Ucrania no sólo está ocurriendo sobre el terreno. Nos está afectando aquí, y está en tu teléfono. Para ganar la guerra, algunos intentarán manipularte convirtiendo a los ucranianos en chivos expiatorios y culpándoles de tus problemas." Rezaba el mensaje previo y concluía con un actor destacando: "El Gobierno está quitando los apartamentos a los polacos y dándoselos gratis a los ucranianos"

Los investigadores descubrieron que, en comparación con las personas que no habían visto los vídeos, las que sí los habían visto eran menos propensas a difundir afirmaciones falsas.

Pero la predetección puede tener sus inconvenientes, según Sander van der Linden: "A veces me preocupa que las empresas de medios sociales vean esto como una excusa para no retirar contenidos o para no adoptar normativas, porque dicen: mira, podemos empoderar a la gente y preacreditarlo todo. Lo cual está muy bien, pero es una herramienta más en la caja de herramientas. No debería ser el caso de que se convierta en un sustituto de la retirada de contenido dañino o de la aplicación de medidas que mejoren el algoritmo o cambien el interés en las redes sociales."

Este tipo de vídeos se difundirán próximamente en Alemania. También se está preparando una campaña similar en la India.