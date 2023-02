Dos líderes, dos puntos de vista opuestos sobre el conflicto Ucrania. En vísperas del aniversario de la guerra, este viernes, los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Joe Biden, han pronunciado poderosos discursos en Moscú y Varsovia: uno nacionalista, el otro desafiante.

El de Putin también estuvo salpicado de retórica antioccidental, ningún cuestionamente sobre la legitimidad de su invasión y una negativa a aceptar la culpa por iniciar el conflicto.

"La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas recae completamente en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para quien el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no está sirviendo sus intereses nacionales, sino los de terceros países", señaló Putin.

Después, Putin anunció que Rusia suspende su participación en el tratado nuclear Nuevo Start con Estados Unidos y que podría reanudar las pruebas nucleares.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia"

Más tarde, en Polonia, Biden rechazó la visión de Putin. Prometió que Rusia "nunca" ganará la guerra en Ucrania y agregó que el apoyo a Kiev por parte de Estados Unidos y sus aliados "no flaqueará".

"Los autócratas solo entienden una palabra: 'No', 'no', 'no'. No, no tomaréis mi país. No, no me quitaréis mi libertad. No, no me quitaréis mi futuro. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres. Y Ucrania... Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca", dijo Biden.

Antes de regresar a Washington, Biden se reunirá con los líderes de la OTAN de los llamados Nueve de Bucarest, los países del flanco oriental de la alianza que se sienten más amenazados por Rusia.