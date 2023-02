El viaje de Biden a Europa: 5 conclusiones clave

Estados Unidos ha lanzado un salvavidas a Ucrania. En su simbólica visita a Kiev y Varsovia, casi un año después del inicio de la invasión rusa, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió seguir apoyando a Ucrania "todo el tiempo que haga falta".

Estas son nuestras principales conclusiones del viaje de Biden a Europa.

El apoyo de EE.UU., ¿pero hasta cuándo?

Según los datos de la ONG Ukraine Support Tracker, que enumera y cuantifica la ayuda militar, financiera y humanitaria prometida por los gobiernos a Ucrania entre el 24 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, Estados Unidos encabeza la tabla en términos de compromisos totales.

La ayuda humanitaria se mantuvo relativamente constante a lo largo del año, mientras que aumentó el porcentaje de compromisos de ayuda financiera y militar.

Para Scott Lucas, profesor emérito de política estadounidense en la Universidad de Birmingham, la pregunta que hay que hacerse es si esta guerra está llegando a su fin.

"La apuesta de Vladimir Putin de que podría capturar Kiev, de que podría capturar al presidente Zelensky, posiblemente matarlo, ha fracasado. Los rusos intentan ahora conservar territorio en el este y el sur de Ucrania, y puede que lleven a cabo una última ofensiva para tomar un poco más. Cuando eso fracase, pasaremos a la segunda fase. Eso tendrá lugar a lo largo de este año. ¿Cuánto territorio puede liberar Ucrania?, ¿lo hará?, ¿y lo apoyaremos? Porque no será cuestión de días ni de semanas. Serán meses", asegura.

Y, ¿hasta qué punto apoyará Occidente a Ucrania para recuperar territorio?

Y creo que ese es el punto clave. Cuando se vaya más allá, ¿se apoyará a Ucrania o no se la apoyará? [...] Es decir, Ucrania libera territorio y la gente dice vamos a apoyar esto para que todos los rusos se vayan, no sólo de los territorios ocupados en 2022, sino de los que están ocupados desde 2014. Scott Lucas Profesor emérito de política estadounidense en la Universidad de Birmingham.

¿Cómo ven los estadounidenses la guerra?

El actual apoyo incondicional a Kiev está alimentando las protestas de los republicanos en Estados Unidos.

Algunos congresistas, encabezados por la representante Marjorie Taylor Greene, piden el fin del flujo constante de ayuda. La propuesta no procede de la dirección del partido, pero es una cuestión que Biden no puede subestimar.

En el tweet: 'Impeachment para Biden o darnos un divorcio (entre estados republicanos y demócratas, ed). No estamos pagando impuestos para financiar guerras en el extranjero que ni siquiera son aliados de la OTAN. No estamos enviando a nuestros hijos e hijas a morir por fronteras extranjeras y "democracia extranjera". Estados Unidos está en quiebra. Los criminales y los cárteles gobiernan. Y tú eres estúpido".

Scott Lucas no ve fisuras en el consenso: "¿Cuánto tiempo se puede mantener a personas que luchan contra un agresor que quiere apoderarse de su país? Sí, eso cuesta dinero. Cuesta apoyo financiero y militar. Pero con demasiada frecuencia escuchamos a la minoría, a la rueda chirriante que se lleva la palma en Estados Unidos y en otros países. Así que podemos tener, por ejemplo, una representante como Marjorie Taylor Greene, que está en la derecha dura de la política, que es una teórica de la conspiración, y que dice, no apoyes a Ucrania, no apoyes a Ucrania. Ella no es la mayoría en Estados Unidos. Incluso el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, que dijo que no hay cheque en blanco, no es la mayoría. Así que la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando a los ucranianos en su lucha contra la agresión".

¿Una advertencia a China?

China sigue absteniéndose de condenar tajantemente la invasión rusa de Ucrania, pero ha negado sistemáticamente que vaya a enviar armas a Putin. Sin embargo, Pekín está proporcionando a Moscú algunos equipos, como pequeños drones de vigilancia, para llevar a cabo operaciones de tiro contra los ucranianos.

"Bueno, ciertamente hay mensajes que llegan a todo el mundo. Y uno de los mensajes en realidad no fue la visita de Biden a Kiev, sino lo que Antony Blinken le dijo el fin de semana pasado al máximo experto en política exterior de China, Wang Yi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que fue: 'bueno, no es tolerable que prestes ayuda militar para que Rusia pueda continuar la invasión y habrá consecuencias'. Y los estadounidenses lo han dicho desde marzo, desde pocos días después de la invasión".

Y hasta ahora los chinos han hecho caso de ese mensaje. No han proporcionado una ayuda militar significativa. Creo que los chinos van a tener mucho cuidado con hasta dónde llegan en dar cualquier tipo de respaldo, tanto político como militar, a una invasión continuada de Ucrania. Scott Lucas Profesor emérito de política estadounidense en la Universidad de Birmingham.

Putin se retira temporalmente del Nuevo START

"Nunca usaremos primero las armas nucleares, pero si Estados Unidos lo hace, debemos estar preparados".

Con estas palabras, durante su discurso sobre el Estado de la Nación, Vladímir Putin anunció la suspensión del tratado nuclear Nuevo START firmado por Rusia y Estados Unidos.

El presidente ruso no permitirá que los inspectores estadounidenses visiten las instalaciones nucleares rusas y se declara dispuesto a realizar pruebas atómicas.

La estrategia de Putin, según Lucas, es una mezcla de propaganda y farol: "Vladimir Putin [...] se hace la víctima. Pobre, pobre de mí. Occidente me ataca. La OTAN me ataca. Ucrania me ataca. Los neonazis me atacan. Dice un montón de falsedades para crear eso. Sabemos lo que son. Pero al mismo tiempo, se hace la víctima. Quiere ayudarnos a confiar y decirnos: 'Puedo atraparte. Todavía puedo atraparte'. Así que nos ofrece esta perspectiva sin decir directamente que usará un arma nuclear. '¿Tendré estas armas? Me retiro del tratado que controla estas armas. Así que tal vez'. Cuando golpeas a un matón, el matón grita más fuerte.

No creo que Putin vaya a utilizar un arma nuclear táctica en Ucrania. Si lo hiciera, no tendría tanto efecto en la guerra y aislaría aún más a Rusia. Pero mientras se enfrenta a la perspectiva de la derrota, sí, esta será la bravata significativa que no sólo dice, ya sabes, aquí están mis armas nucleares, pero estoy suspendiendo la cooperación sobre la cuestión nuclear por ahora. Scott Lucas Profesor emérito de política estadounidense en la Universidad de Birmingham.

La Nueve de Bucarest y los nuevos equilibrios de poder en Europa del Este

La ansiedad de los países de los Nueve de Bucarest (la parte más oriental de la alianza de la OTAN que se unió en respuesta a la anexión de Crimea a Ucrania por parte del presidente ruso Vladímir Putin en 2014) ha aumentado y son el centro de la reunión con Joe Biden.

Muchos temen que Putin pueda emprender acciones militares contra ellos si tiene éxito en Ucrania. La alianza incluye a Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

Pero ya empiezan a verse las primeras grietas.

"Esta reunión reafirma no sólo el apoyo inmediato a Ucrania, sino también la realineación, casi la revitalización de Europa tras el fracaso de la apuesta de Vladimir Putin", dice Lucas.

"Ahora bien, ¿hay una división? Bueno, resulta que Orban es muy amigo de Vladimir Putin. Y Hungría hará mucho ruido sobre si quiere o no seguir adelante con las sanciones, si debe o no seguir apoyando a Ucrania. Pero el hecho es que, si alguien quiere seguir siendo miembro de la Unión Europea y recibir los beneficios de la Unión Europea, no puede llegar muy lejos amenazando con socavar el apoyo a Ucrania".

"Así que Orban jugará a ese juego internamente con su público, pero no creo que tenga un efecto tan significativo en términos de las cuestiones más amplias del respaldo regional e internacional a Kiev a lo largo de 2023", explica el profesor.

El décimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania "se aprobará por procedimiento escrito antes del 24 de febrero". Así lo aseguró el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en una rueda de prensa en Bruselas al término del Consejo de Asuntos Exteriores.