Los altercados en Nigeria el sábado no impiden el recuento de votos

El caos se apoderó de un colego electoral en Lagos tras escucharse varios dispáros el sábado por la tarde. Varios hombres armados salieron de un cuche y se apoderaron de las urnas dejando papeletas esparcidas por toda la calle. Fue uno de los altercados importantes en el país, que eligió nuevo presidente y parlamento este sábado 25.

"Sí, estábamos a punto de votar cuando los vimos, salieron de un coche y dispararon al aire. Yo estaba entre los que se cayeron. Me caí. Así que hubo una especie de estampida por allí, ahí es donde me hirieron", lamentaba Bayo Opadele, un funcionario que acudía a votar este sábado.

Babatunde Deji Disu, votante y coordinador sectorial del partido laborista visiblemente enfadado, aseguraba que había una intención clara detrás del ataque: "¿Puedes ver lo que está pasando ahora? ¿Pueden ver lo que está ocurriendo ahora? Quieren asegurarse de que impiden votar a los demás. Esto es injusto, esto es una locura, esto no es civilización. Esto es lo que llaman criminalidad y corrupción del más alto nivel. No es bueno privar del derecho a voto a una mayoría masiva de personas. Esto no debería aceptarse en ninguna sociedad civilizada".

La gente llevaba muchas horas haciendo cola para votar cuando se produjo el incidente. Se espera que sean las elecciones presidenciales más reñidas de la historia de Nigeria.

"Estoy muy dolido, para ser sincero, estoy muy decepcionado. Ninguno de nosotros tenía ni idea de que algo así iba a ocurrir. Así que ahora ya ni siquiera podemos votar. Muy pronto vendrá la policía. El policía que estaba aquí no aparece por ninguna parte", expicaba Opadele.

Ya está en marcha el recuento de los votos de unas elecciones en las que se sucederá a Muhammadu Buhari, después de ocho años en el cargo. Las autoridades han asegurado que el retraso en el conteo se debe a "problemas técnicos". Pese a los altercados como este en algunos colegios, se espera que el recuento de los primeros votos de los más de 176.600 centros de votación repartidos por todo el país se den a conocer este lunes.

Sin embargo, los analistas afirman que, a pesar de los grandes retrasos y los problemas de seguridad en algunos colegios electorales, las perturbaciones no han alcanzado la magnitud de las registradas en comicios anteriores.