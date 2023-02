Facebook vuelve a estar en el punto de mira, esta vez en Moldavia por permitir que un oligarca sancionado pague anuncios en la plataforma con el objetivo de desestabilizar al Gobierno actual

Este es un ejemplo de un anuncio publicado el 28 de octubre de 2022 por Ilan Shor, el político de la oposición que ha sido incluido en la lista de sancionados del Gobierno de Estados Unidos por intentar debilitar a Moldavia en nombre de Rusia.

En este vídeo, Ilan Shor intenta recabar apoyos para una próxima protesta antigubernamental y acusa de corrupción a Maia Sandu, la presidenta prooccidental de Moldavia.

Como puede verse, el anuncio recibió entre 250.000 y 300.000 visitas y costó al partido de Ilan Shor entre 500 y 600 euros.

Hay cientos de ejemplos más como este en los últimos meses

Como sancionado, Shor no puede realizar pagos con Facebook ni con ninguna otra empresa estadounidense.

Pero su equipo ha encontrado un resquicio legal, por ejemplo, comprando páginas de Facebook de otros países, como Vietnam, y publicando anuncios a través de ellas.

Y esta campaña ha sido bastante eficaz...

El pasado otoño, Moldavia se vio sacudida por una serie de protestas antigubernamentales iniciadas por el partido de Shor.

Miles de personas salieron a las calles de la capital para protestar contra la subida de los precios de la energía.

Al final, Facebook retiró la mayoría de los anuncios, pero no fue antes de que se vieran millones de veces en un país pequeño de unos dos millones 600 mil habitantes.

Según Valeriu Pasha, presidente de Watchdog Moldavia, la lentitud de la respuesta de Facebook ha repercutido negativamente en la opinión pública: "Vemos algunas acciones por parte de Meta, pero las reacciones son muy lentas y absolutamente ineficaces porque el daño ya está hecho y todas estas páginas y las personas que están detrás de ellas, siguen violando las propias normas de Facebook".

Meta, la empresa matriz de Facebook, prometió tomar duras medidas contra estas campañas propagandísticas a raíz de la guerra en Ucrania.

Pero en la actualización de su política no se menciona a Moldavia. The Cube se ha puesto en contacto con Meta, pero no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, las ONG moldavas, a las que hemos entrevistado, piden a Meta más recursos y personal para vigilar mejor la situación a nivel interno.