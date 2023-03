Novak Djokovic no jugará en Indian Wells, por no estar vacunado contra la COVID-19. La participación del número 1 mundial en el torneo del desierto californiano, entre el 6 y el 19 de marzo, era prácticamente imposible por no cumplir con las restricciones de la pandemia para entrar en Estados Unidos.

La única opción para el tenista serbio era recibir una excepción de las autoridades estadounidenses, que no ha llegado.

Djokovic se saltará así Indian Wells por cuarto año consecutivo y también tiene muy difícil estar en el Abierto de Miami (del 19 de marzo al 2 de abril).