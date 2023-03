Euronews descubre cómo está ayudando Catar a salvar las distancias a escala mundial, con respecto a la educación. Un asunto en el que Qatar Foundation desempeña un papel trascendental.

Para Kuldeep Dantewadia, fundador y director ejecutivo de 'Reap Benefit', "los jóvenes no son el futuro, sino el presente". Por su parte, Janhvi Kanoria, directora de Desarrollo de la Innovación en 'Education Above All', afirma su voluntad de "trabajar con las comunidades más marginadas, que no están representadas en la forma en que lo está la educación".

Al frente del equipo del programa Qatar 365, la periodista Laila Humairah, ha realizado un reportaje sobre los diferentes proyectos relacionados con la educación, impulsados por las autoridades cataríes a través de instituciones como Qatar Foundation, creada por la madre del emir, su alteza real jequesa Mozah. Además, el programa nos permite conocer al equipo de WISE, y a los premiados por concebir proyectos globales que crean un cambio significativo en la educación.

Nunca se es demasiado joven para actuar, y ningún problema es demasiado grande para abordarlo. Incluso uno tan colosal, como el cambio climático. Ese es el lema de Reap Benefit, una de las premiadas en la última edición de los premios WISE. Esta organización sin ánimo de lucro está formando a millones de jóvenes activistas climáticos en la India, combinando tecnología y tutoría.

"Cuentas con experiencia para buscar soluciones. Pero... necesitamos que formen parte de una comunidad. La tecnología permite a estos jóvenes que resuelven problemas, integrar una comunidad. La plataforma permite la tutoría para que los jóvenes no se sientan solos, a veces, o no sientan que están en minoría. Les permite acceder a una comunidad de ‘iguales’ en la que pueden aprender y compartir", declara Kuldeep Dantewadia, fundador y director ejecutivo de Reap Benefit.

Se calcula que el calentamiento global podría acabar con 34 millones de empleos en la India para 2030, pero Kuldeep y su equipo creen que pueden cambiar ese futuro, invirtiendo e impulsando a los jóvenes.

"No creo que los jóvenes sean el futuro. Creo que son el presente. Cuando intentas resolver un problema muy complejo, tienes que conseguir que el presente empiece a resolverlo", añade Kuldeep Dantewadia.

WISE se creó en 2009 para liderar los esfuerzos de Catar por reducir las diferencias en el sistema educativo mundial, mediante asociaciones e innovación. Desde entonces, ha resultado trascendental para más de 250 millones de beneficiarios en 200 países, a través de proyectos como Reap Benefit.

En la última edición de los premios WISE, ha habido varios motivos de celebración. Así, uno de los ganadores procede de la ‘Ciudad de la Educación’.

'Education Above All' lanzó el proyecto 'Internet Free Education Resource Bank', como respuesta de emergencia a la pandemia de COVID-19, que cerró escuelas e interrumpió el aprendizaje en todo el mundo; especialmente, en comunidades vulnerables y remotas.

"El concepto era pensar en el aprendizaje basado en proyectos, y queríamos simplificarlo para contextos de bajos recursos. Queríamos asegurarnos de que los niños que no tenían nada, y quizá, tampoco tenían acceso a un educador formado o a un profesor, pudieran seguir aprendiendo de esa manera", afirma Janhvi Kanoria, directora de desarrollo de la Innovación de Education Above All.

Hoy, aunque muchas aulas vuelven a estar llenas de alumnos, el trabajo no se detiene.

"Queremos trabajar con las comunidades más marginadas, que no están representadas en la educación. Queremos colaborar con ellas para crear materiales adecuados para su contexto. Queremos seguir trabajando en emergencias, y queremos asegurarnos de que los niños que están atrapados en contextos de emergencia, en crisis a corto y medio plazo, tengan oportunidades de continuar con su educación para que no se queden fuera del sistema", añade Janhvi Kanoria.

A lo largo de los años, los retos de la educación han cambiado. Pero hay algo que no lo ha hecho: la convicción y el compromiso de WISE de proporcionar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los niños, independientemente de dónde se encuentren. Laila Humairah habla con Asmaa Al Fadala, directora de Investigación y Desarrollo de Contenidos de WISE, para descubrir el compromiso de la organización de invertir en los jóvenes.

Doctora Asmaa, muchas gracias por acompañarnos. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la innovación. ¿Cuál cree que ha sido la mayor enseñanza para WISE, de un acontecimiento sin precedentes?, pregunta a periodista de Euronews.

"La pandemia de COVID-19, por supuesto, causó trastornos. Y no solamente en la educación, sino también, en diferentes sectores de los países en desarrollo y desarrollados. Uno de los proyectos que realizamos durante la pandemia, en colaboración con la Universidad de Cambridge, es conocer la opinión de los padres con niños con problemas de aprendizaje, durante ese período. Así, identificamos una serie de conclusiones y recomendaciones para estas necesidades particulares. Por ejemplo, aquí en Catar, descubrimos que hay muy buena comunicación entre las escuelas y los padres. Pero, también, hemos observado que los alumnos necesitan lecciones comprometidas que les ayuden a hacer frente a esta pandemia. Basándonos en las recomendaciones de ese estudio, ahora, además, estamos elaborando una hoja de ruta para las discapacidades inclusivas y de aprendizaje, para Catar", responde la doctora Asmaa Al Fadala, directora de Investigación y Desarrollo de Contenidos de WISE.

La educación y el aprendizaje pueden considerarse uno de los principales pilares del proyecto de Visión Nacional de Catar 2030. ¿Cuál es el papel de WISE en la consecución de ese objetivo?, quiere saber la reportera.

"Parte de la economía basada en el conocimiento consiste en producir conocimiento. Disponemos de una plataforma, en colaboración con universidades e institutos de investigación de dentro y fuera de Catar, para elaborar informes. En el tema de Liderazgo Educativo tenemos una serie de programas, como por ejemplo: ‘Empoderamiento de los líderes del aprendizaje’. Se trata de desarrollar conocimientos, trabajar con directores de escuela y profesores, para aumentar sus competencias y mejorar sus prácticas, especialmente las prácticas en el aula. Cuando examinamos los resultados de la investigación sobre el papel de los líderes educativos en los resultados académicos, vemos que están muy claros. Pero cuando se trata de políticas y programas, falta algo. Por eso hemos puesto en marcha esta red llamada ‘All In’, para apoyar a los profesores y directores de escuela, en su papel en la transformación de los sistemas educativos", indica la directora de Investigación y Desarrollo de Contenidos de WISE.

Con el fin de que el aprendizaje sea divertido y atractivo, las Jornadas de Aprendizaje de Doha están diseñadas para llevar el aprendizaje, de un entorno escolar formal a espacios comunitarios informales, como este, en el distrito de Msheireb. El tema de este año es la capacitación de los jóvenes. Y, como ha descubierto Aadel Haleem, reportero de Euronews, el futuro está en 'buenas manos'.

Apenas se conocen desde hace unos meses, pero Abdullah Obidan y Kareem Elbaghdady, alumnos que participan en el programa escolar de 'Best Buddies Qatar', ya tienen muchas cosas en común, como su amor por el tenis y la música. Los universitarios participan en un programa llamado Best Buddies Qatar, que empareja a personas con capacidades diferentes, para que puedan conocerse.

"Best Buddies me ha ayudado a conocer a más gente, a hacer más amigos y a conectar con ellos", declara Abdullah Obidan.

El programa comenzó hace 15 años, para ayudar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a integrarse en la sociedad. También sirve para que las personas sin discapacidad cognitiva conozcan mejor a sus ‘iguales’.

"Best Buddies me ha ayudado a ‘abrir los ojos’ ante las oportunidades disponibles para las personas con necesidades especiales. Siento que mi vida ha mejorado. Me siento feliz de haber conocido a mucha gente que me ha ayudado a convertirme en una mejor versión de mí mismo", señala Kareem Elbaghdady.

"Suele ser una amistad duradera, como cualquier otra amistad, una vez que los presentamos. Basándose, definitivamente, en el mismo género, edad, intereses... se convierte en una amistad normal para ellos, porque esta es la base de una amistad normal. No tiene reglas ni normas", explica Rania Aboughaida, especialista de Programas de Best Buddies Qatar.

"Ya es bastante difícil crear espacios seguros en el mundo real, así que, ¿cómo crear un espacio seguro en el metaverso? Los chats de Internet y los comentarios en las redes sociales están llenos de contenidos, que hacen sentir incómodos a muchos padres al compartirlos con sus hijos. Kabuni es una empresa tecnológica que pretende crear un metaverso seguro para los niños", declara Aadel Haleem, periodista de Euronews.

"La seguridad depende de varios factores como: ¿cuánto tiempo vas a estar allí? ¿Cómo vas a interactuar y comportarte? ¿Cuáles van a ser los protocolos, si algo va mal? Creo que tenemos que trabajar juntos como padres, industria... e incluso los usuarios, para averiguar cuál es el equilibrio entre seguridad y libertad en las experiencias inmersivas", indica Nimesh Patel, cofundador de Kabuni.

¿Qué se consigue cuando se combina el lenguaje con el movimiento? Para Caroline Sibley, se logra una clase de yoga árabe.

"Creo que todo cuerpo necesita moverse; siente que necesita moverse, y se siente realmente bien cuando se mueve. También hemos visto un ejemplo en el metaverso en el que los estudiantes se mueven, y participan en una actividad mientras acumulan nueva información. Las investigaciones demuestran que esto acelera el proceso de adquisición de información, y de hecho, ayuda a los estudiantes a recordar cosas durante más tiempo, porque tienen emociones y sentimientos, y experiencias asociadas con el aprendizaje de esas cosas nuevas", afirma Caroline Sibley, consultora de Qatar Foundation International.

Aisha Al-Amari ha aprendido mucho, como madre de un niño con autismo.

"Pasé por muchas emociones entonces. Pero, sobre todo, estaba conmocionada, me negaba a aceptarlo", señala Aisha Al-Amari, cofundadora de 'Autism Parents Platform'.

Una vez que aceptó el diagnóstico de su hija, Aisha se asoció con otras dos madres cataríes para lanzar Autism Parents Platform en Instagram, un grupo de apoyo con recursos, en árabe y en inglés.

"Descubrimos que aprender de otras madres que han pasado por la misma experiencia, especialmente con diagnósticos recientes, nos ayudó a encontrar el enfoque terapéutico, el enfoque escolar y qué enfoques funcionan, realmente, con nuestros propios hijos", añade Aisha Al-Amari.

Sea cual sea la manera empleada, las Jornadas de Aprendizaje de Doha demostraron que la enseñanza informal puede tener lugar en cualquier sitio, siempre que haya un fuerte sentido de comunidad. Así, "a través de la aceptación de las diferencias y las nuevas tecnologías, Catar está liderando la ruptura de los anticuados sistemas educativos, y ofreciendo una nueva perspectiva del aprendizaje, que va más allá de las fronteras y las limitaciones", concluye la periodista de Euronews, Laila Humairah.