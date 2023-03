El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura: "No importa lo traicioneras que sean las acciones de Rusia, nuestro Estado y nuestra gente no estarán encadenados".

Zelenski hizo estas declaraciones tras los bombardeos masivos rusos, que dejaron una decena de civiles muertos y cortes de energía generalizados, poniendo en riesgo la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa:

"Es una situación crítica. Y Rusia está creando deliberadamente estas situaciones críticas en nuestras instalaciones nucleares. Esto simplemente significa, por definición, que Rusia no puede participar de buena fe en ninguna relación en el ámbito nuclear. Esto significa que cuanto antes__sea sujeta a sanciones__la industria nuclear rusa, más seguro será el mundo. No se puede permitir que un Estado terrorista use ninguna instalación nuclear en ninguna parte del mundo para el terror".

Ataques "bárbaros"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el ataque en Zaporiya es una "violación grave" de la seguridad nuclear y acusó a Moscú de "aterrorizar" a los ucranianos con sus ataques "bárbaros":

"Zaporiyia es la planta de energía nuclear más grande de Europa. La más grande de Europa. Y Rusia está poniendo en peligro la totalidad de nuestro continente europeo, Rusia incluida".

Kiev manda refuerzos a Bajmut

En la ciudad de Bajmut, Rusia está redoblando su ofensiva, y Kiev sigue enviando refuerzos, prometiendo no abandonarla.